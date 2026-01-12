Está previsto que el LRT Velodrome-Manggarai se utilice a mediados de 2026.

Jacarta – Proyecto de Tránsito de Tren Ligero (LRT) Yakarta Fase 1B Velódromo–manggarai alcanzando el 89,22 por ciento a finales de 2025 y se espera que sea utilizado por los usuarios de modos de transporte público a mediados de 2026.

El secretario corporativo de PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Ermy Puspa Yunita, en un comunicado en Yakarta el lunes, dijo que ahora el paso elevado del LRT en la carretera de peaje Ir Wiyoto Wiyono está 100 por ciento conectado.

Según él, la instalación de un tramo de «viga» de 120 metros de largo sobre la carretera de peaje Ir Wiyoto Wiyono es una etapa importante en las obras de la fase 1B del LRT de Yakarta. Esta sección se convierte en uno de los puntos críticos en la trayectoria del proyecto.



Cruce elevado del LRT Fase 1B de Yakarta.

«Waskita Karya está agradecida de que el proceso de conexión pueda completarse y funcionar sin problemas según lo planeado. Este éxito muestra la fuerte sinergia entre la Compañía y PT Jakarta Propertindo, el gobierno regional y las partes interesadas», dijo Ermy.

Ermy dijo que la conexión de la vía también marca la conexión del paso elevado del LRT de Yakarta desde Kelapa Gading a Jalan Pramuka. Esta línea conecta el norte de Yakarta, el este de Yakarta y el centro de Yakarta a través de una red ferroviaria elevada integrada.

Dijo que también se han conectado varias estructuras principales en los corredores de Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan Tambak y Jalan Sultan Agung. En obras ferroviarias (trabajo de pista) se ha realizado hasta 4,7 kilómetros (km).

Mientras tanto, se están realizando trabajos de arquitectura y mecánica, electricidad y plomería (MEP) en la estación Pramuka BPKP, la estación Pramuka Market, la estación Matraman y la estación Manggarai. «Somos optimistas de que la construcción del LRT Jakarta Fase 1B se completará a tiempo», dijo. (Hormiga)