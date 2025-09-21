Está por delante de la curva

Marlon Wayans está de pie junto a su nueva película «A él«A pesar de algunas críticas menos que estelares.

La película de terror deportivo se encuentra actualmente al 28% en Tomates podridosy wayans Llevó a Instagram El 19 de septiembre, el día de apertura de la película, para alentar a los fanáticos a no escuchar a los críticos y ver la película ellos mismos.

«Solo para ser claros … respeto a los críticos. Su trabajo es criticar», escribió Wayans. «Respeto su trabajo. Dormenta nuestra industria. Pero una opinión no siempre significa que sea la opinión de todos. Algunas películas están por delante de la curva. La innovación no siempre se adopta y el arte debe interpretarse y es subjetivo. He tenido una carrera de hacer películas clásicas que no recibieron críticamente y esas películas fueron clásicas. Así que no tome la opinión de nadie solo para usted mismo. Love. Love.

El componente fotográfico de la publicación incluyó capturas de pantalla de puntajes de bajo tomate de Rotten para otros proyectos de Wayans, incluidos «White Chicks», «No seas una amenaza para South Central mientras bebía tu jugo en el capó», «Película de miedo», «Película 2» y «Una casa embrujada», que fueron éxitos comerciales o tengan seguidores de culto.

«HIS» se trata de un joven prospecto de mariscal de campo (Tyriq Withers) siendo reclutado en la NFL y ser llevado bajo el ala de un jugador legendario (Marlon Wayans) para aprender todo sobre el éxito en la liga y salir adelante. Desafortunadamente, hay muchos sacrificios, tanto metafóricamente como no, que deben tomarse para hacer un nombre en el campo.

Mire el mensaje de Instagram a continuación.