Esta política perjudica a los papúes

Yakarta, Viva – Operando de nuevo PT Gag Níquel en el distrito Rey de AMPATObtener fuertes críticas de los miembros DPD RI Distrito Electoral Provincial Papuasia Suroeste, Paul Finsen Major (PFM).

El miembro del Comité DPD RI I a cargo de la política, el gobierno, la ley, la defensa y la seguridad cuestionó que el permiso operativo se reabrió unilateralmente sin invitar al diálogo de la comunidad papú.

Las políticas sin escuchar e involucrar a las voces de personas así, según PFM, en realidad serán contraproducentes; A saber, los papúes que lastiman cada vez más.

El hashtag #SaveraJaampat resonó

«El permiso de minería se emitió nuevamente después de ser detenido, pero sin hablar con los papúes, la gente de Raja AMPAT, los propietarios de tierras habituales y los derechos habituales. Esto tiene un lugar para dar de quién es el propietario de tierras habituales, Papuan, el pueblo de Raja AMPAT, invitados a hablar. Cosas como esto dolimos cada vez más al pueblo Papúa», dijo el Senador PFM, martes 16 de septiembre de 2025.

La gente de Papuan, continuos PFM, en realidad son muy abiertos. Estarán felices de hablar de corazón a corazón. En este caso, sucedió lo contrario. El propietario de la tierra habitual, los papúes, el pueblo Raja Ampat no recibió el más mínimo espacio para discutir el problema.

Por lo tanto, el PFM, que también es el presidente del Consejo Papúa III Doberay, está preocupado, la política unidireccional del gobierno central se sumará al historial del odio a los papúes y fomentará cada vez más una ‘resistencia’ contra Jakarta (Centro Centro).

«En realidad, me invitaron a hablar primero. Está bien, PT Gag Nikel Operando nuevamente, con un récord del 80 por ciento de los trabajadores de Papua, el 20 por ciento está permitido desde el exterior, específicamente para expertos. Diálogo como este es lo que la gente papú quiere. Esto no es, de repente, el equipo de carretera, de repente operado por una mina sin el conocimiento de los pueblos indígenas «, dijo.

Para no causar la agitación que tiene el potencial de surgir problemas sociales y de seguridad, el senador PFM solicitó al Ministerio de Energía y Recursos Minerales que revise la rehacer el permiso operativo de Pt Gag Nickel. Esperaba que el diálogo con la comunidad se celebrara primero para que cada parte encontrara un punto de reunión.

«Es mejor escuchar los deseos del propietario de la tierra habitual, el AMPAT Raja y los papúes. Para que en el futuro todo funcione sin problemas y no cause agitación que pueda tener un resultado negativo», dijo.

Como se sabe, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales declaró que PT Gag Nickel en Raja AMPAT, suroeste de Papua, había regresado a la operación desde el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Anteriormente, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, suspendió temporalmente la operación de la subsidiaria de PT Aneka Tambang TBK (Antam) a principios de junio de 2025 para hacer un seguimiento de las quejas de la comunidad en medio de la multitud de problemas mineros que dañaron el ecosistema Raja AMPAT con el SaverAJAAMPAT HATAG.