¿Está permitido tener relaciones entre marido y mujer mediante videollamada? Esta es la respuesta de Buya Yahya.

VIVA – Tener un matrimonio a distancia, especialmente si estás en otro país, ciertamente no es algo fácil. Uno de los desafíos que suelen enfrentar las parejas son las limitaciones para mantener la cercanía emocional y las necesidades sociales. marido y mujer. Esta condición hace que en ocasiones las parejas tengan que buscar otras formas de sentirse conectadas, aunque estén separadas por la distancia.

Una opción que toman algunas parejas es utilizar la tecnología, como tener relaciones sexuales entre marido y mujer. videollamada. Este método lo suelen utilizar muchas parejas, especialmente aquellas que viven en países occidentales.

Pero como musulmanes, ¿podemos hacer eso? Respecto a ese asunto, Buya Yahya habla y da tu opinión. Explicó que a pesar de que usted y su pareja son legalmente marido y mujer, todavía no está permitido tener una relación vía videollamada.

«Entonces la distancia entre el marido y la esposa. ¿Es posible? Sí, la respuesta sigue siendo no. Así que tal vez mire, es decir, mire la cámara de su marido para que pueda ver y disculparse con los que ven esto y así sucesivamente», dijo Buya Yahya citado en la transmisión oficial de YouTube de Buya Yahya, el lunes 5 de enero de 2026.

Buya Yahya reveló además que es bueno para los maridos poder regresar a casa y estar en brazos de sus esposas. Este tipo de preguntas, dijo, indica que la esposa quiere seguir estando con su marido.

«Tu corazoncito quiere estar con tu marido. Tu corazoncito anhela estar juntos. Por eso te vas a casa rápidamente y pides ir a casa para poder conocerlo», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya también sugiere que si usted y su pareja están separados, especialmente en diferentes países, se espera que puedan completar su contrato de trabajo de inmediato. Después de eso, regresó a Indonesia para reunirse con su esposa e hijos. Respecto al trabajo, Buya Yahya dijo creer siempre que el sustento está en todas partes.

«Así que respondo con tu pequeño corazón. Tu pequeño corazón anhela estar juntos. Por eso te instamos a que completes inmediatamente tu contrato y a todos nuestros hermanos y hermanas que están en Hong Kong, Taiwán, etc. Creen que la provisión de Dios está en todas partes. Luego, agrupaos con tu marido. Si no ves a tu marido, tu marido te extraña aún más», dijo.