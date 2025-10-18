¿Está perdiendo la MCA su formidable influencia?







Las recientes nominaciones al BCCI parecen tener a la Asociación de Cricket de Mumbai, Asociación de críquet de Maharashtray la Asociación de Cricket de Vidarbha se encuentran en una situación precaria, despojadas de su antigua gloria. Estas asociaciones, que alguna vez fueron incondicionales del cricket indio, parecen haber perdido su formidable influencia. La ausencia de líderes de peso como Sharad Pawar y Shashank Manohar, que solían ejercer una influencia significativa sobre la CPI y el BCCI, es palpable.

La MCA, que alguna vez fue el epicentro de los partidos de marquesina, parece estar enfrentando desafíos para albergar eventos de primer nivel. El calendario de la Copa Mundial femenina es un ejemplo revelador: los partidos clave se celebran en Estadio DY Patil en Nerul. El estadio Wankhede, un incondicional del cricket indio, ha albergado numerosos partidos de alto perfil, incluida la icónica final de la Copa del Mundo de 2011 y la semifinal de la Copa del Mundo de 2023. Si bien sigue siendo un lugar destacado, abunda la especulación de que es posible que la MCA no asegure la asignación de un partido de alto perfil como la semifinal de la Copa del Mundo T20 2026. Esto plantea dudas sobre la menguante influencia de Mumbai y la capacidad de la MCA para atraer eventos de primer nivel.

Para abordar esto, la MCA podría centrarse en fortalecer su liderazgo y gobernanza. En las próximas elecciones de la MCA programadas (12 de noviembre), los miembros de la asociación deben garantizar un proceso competitivo, evitando que los candidatos sean elegidos sin oposición, salvaguardando así su derecho a elegir a los miembros del Consejo Apex de su elección. Si esto no sucede, su propia aquiescencia puede dejarlos impotentes. Las próximas elecciones y la denominación de los dos nuevos puentes peatonales que cruzan las vías del tren y conectan la Estadio Wankhede al área de Churchgate será revelador.

El tiempo dirá si la administración de la MCA prioriza honrar a las leyendas del cricket, que han dedicado toda su carrera en Mumbai, o sucumbir al encanto de la política del poder del voto.

El escritor era Tesorero de la MCA antes de las últimas elecciones de 2022.

