Esta nueva moto Honda se puede conducir con el carnet de conducir de coche

Tokio, VIVA – honda volvió a llamar la atención del público japonés con el lanzamiento de tres modelos motor Los últimos bajo el nombre Lite, a saber, Super Cub 110 Lite, Super Cub 110 Pro Lite y Cross Cub 110 Lite. Está previsto que los tres salgan oficialmente a la venta el 11 de diciembre de 2025.

Este paso está en línea con la nueva normativa en Japón denominada «Nueva Categoría Clase 1», que permite a los motociclistas utilizar motocicletas de hasta 60 km/h sólo con un permiso de conducir de coche normal, sin necesidad de un permiso de moto. Esta norma está destinada a quienes desean una movilidad práctica en zonas urbanas, pero no tienen experiencia en conducir una motocicleta.

En apariencia, la serie Lite aún mantiene el aura clásica del Cub, pero con varias simplificaciones para hacerlo más liviano y fácil de conducir. Estos tres modelos utilizan un motor SOHC de 4 tiempos, 109 cc, refrigerado por aire, que produce 3,5 kW (alrededor de 4,8 CV) de potencia a 6.000 rpm y 6,9 Nm de par a 3.750 rpm. La transmisión rotativa de 4 velocidades y el depósito de combustible de 4,1 litros lo hacen eficiente y práctico para el uso diario.

La velocidad máxima está limitada a 60 km/h, según las nuevas reglas de la categoría. Aun así, Honda todavía incluye características modernas como llantas de aleación, frenos de disco con ABS delantero y neumáticos sin cámara, similares a la versión normal del Cub 110.

En términos de peso, la variante Super Cub 110 Lite pesa solo 101 kg, Pro Lite 111 kg y Cross Cub 110 Lite 107 kg, alrededor de 3 a 4 kg más liviano que el modelo normal. Los precios también son más asequibles, desde ¥ 341.000 (alrededor de 37 millones de rupias) para el Super Cub 110 Lite, hasta ¥ 401.500 (alrededor de 43 millones de rupias) para el Cross Cub 110 Lite.

Adaptado VIVA Automotriz Según Greatbiker, martes 21 de octubre de 2025, también hay detalles únicos como un nuevo indicador analógico con un límite de 60 km/h, sin reposapiés trasero y un diseño de guardabarros sin reflectores.

Disponible en atractivas opciones de colores como Tasmania Green Metallic, Virgin Beige, Seychelles Night Blue y Matte Armored Green Metallic, la línea Cub “Lite” está claramente dirigida a nuevos usuarios que desean experimentar la sensación de la legendaria motocicleta Honda con un estilo de vida urbano más relajado.