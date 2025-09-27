Esta nueva moto Ducati tiene un rendimiento similar a MotoGP

Bolonia, Viva – Ducati presentó oficialmente el último Panigale V4 R a través del evento Ducati World Première 2026. Esta moto fue diseñada con carreras de ADN Motogp Y Superbike, lo que lo convierte en uno de los deportes más sofisticados de la carretera.

Panigale V4 R es el sucesor de la línea legendaria que comenzó en el Ducati 996R en 2001. Esta serie siempre ha sido una base para las motocicletas Ducati que descienden en el Campeonato Mundial de Superbikes.

Con el motor de 998 CC Desmosedici Stradale R, Panigale V4 R produce hasta 218 caballos de fuerza. Con la configuración de escape de carreras, su rendimiento puede aumentar hasta 239 hp, cerca del nivel de la moto MotoGP.

La velocidad máxima alcanza 318 km/h en la versión estándar. Si usa un escape de carreras, la velocidad puede aumentar a 330 km/hora, el número que solo podría lograrse en MotoGP.

En términos de aerodinámica, Ducati proporciona a Panigale V4 R con pares de esquina. Esta característica apareció por primera vez en MotoGP en 2021 y proporcionó un efecto de efecto de tierra para la máxima estabilidad.

Citado de la declaración oficial de Ducati, sábado 27 de septiembre de 2025, un nuevo ala que es más grande en el carenado produce una carga aerodinámica adicional de hasta 6 kg a 300 km/h. Esto aumenta la estabilidad durante la aceleración y la precisión a alta velocidad.

Esta transmisión de motocicleta también adopta la tecnología de carreras con Ducati Racing Gearbox (DRG). La posición neutral se coloca debajo de la primera marcha como en el motor MotoGP, minimizando el riesgo de dientes engañosos.

El chasis utiliza marcos delanteros y colaboración simétrica hueca del swingm con Ducati Corse. Este diseño aumenta el agarre de neumático resbaladizo, las salidas y la precisión en la extracción de la pista.

Esta suspensión de moto se basa en la horquilla Öhlins NPX25/30 y el amortiguador TTX36. Ducati también proporcionó el último V4 R V4 R.Lins SD20, primero presente en el motor de producción en masa.

El sistema de frenado lleva el Brembo Hypure Caliper con un disco de 330 mm. El rendimiento de frenado es más consistente mientras se mantiene la temperatura estable cuando se conduce en la pista.

La electrónica Panigale V4 R es cada vez más sofisticada con el observador de vehículos Ducati (DVO) y el control de frenos de carrera. Esta característica permite que las técnicas de frenado de corredores de MotoGP apliquen los automovilistas generales.

Ducati se aseguró de que Panigale V4 R estuviera presente en los concesionarios europeos a partir de noviembre de 2025. La distribución internacional, incluido Estados Unidos, siguió un mes después para cumplir con el entusiasmo de los amantes de las carreras de automovilismo.