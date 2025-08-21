Esta nueva característica te hace intercambiar activos criptográficos sin preocuparte

Yakarta, Viva – Plataforma Un activo criptográfico La puerta continúa mejorando los servicios para la facilidad de inversión. Dos característica Anyar se presenta oficialmente para el comercio criptográfico de derivados de la puerta de futuros, a saber, protección de precios y orden de parada.

Leer también: Floq está listo para obedecer las reglas del impuesto criptográfico, pero hay condiciones



Ambos están aquí para proporcionar la máxima protección para los comerciantes de activos criptográficos en el país. El jefe de la puerta de marketing de productos, Iskandar Mohammad, reveló que la función de protección de precios permite a los usuarios elegir el límite máximo de deslizamiento (0.2, 1 o 2.5 por ciento) al ejecutar el orden de mercado.

El objetivo es proteger a los comerciantes de la ejecución de pedidos más allá del límite de precio justo, especialmente cuando el mercado «salta» debido a las diferencias de liquidez en el libro de pedidos o los movimientos de precios repentinos.

Leer también: Adoptar a 3 millones de usuarios con solo RP1,000



Con esta característica, los comerciantes pueden evitar pérdidas debido a «pico de precios» o «choque de precios» por un momento, así como sentirse más seguros al operar en condiciones de mercado volátiles «.

Además, la función Stop Order ayuda a los usuarios a ingresar la posición automática cuando el precio toca el nivel especificado, por lo que no es necesario monitorear el gráfico 24/7.

Leer también: Chatgpt vs Poe AI: Strong ADU haciendo investigación de mercado y activos criptográficos



En la función de orden de parada, hay dos tipos, a saber, el mercado de paradas, donde el pedido se convierte en la orden de mercado después de alcanzar el precio del activador y se ejecuta inmediatamente al precio del mercado; Así como los límites de detención, donde el pedido se convierte en una orden de límite después de alcanzar el precio del activador y solo se ejecuta al precio límite o mejor.

«Al establecer el precio de activación y el precio del pedido, los comerciantes pueden aprovechar el impulso del mercado de activos criptográficos en varias condiciones», dijo, el jueves 21 de agosto de 2025.

El comercio de criptográfico derivado en Indonesia continúa experimentando un aumento positivo. Citando datos del intercambio de cifrado CFX, durante todo el semestre-I 2025, las transacciones criptográficas derivadas totales tocaron US $ 2.06 mil millones o RP33.54 billones.

Los productos de la puerta de futuros también experimentaron un aumento en línea con el crecimiento del comercio de criptografía derivado.

Quarde el número de nuevos comerciantes de puertas de futuros aumentó un 340 por ciento, lo que mostró el entusiasmo positivo del pueblo indonesio.

Refiriéndose a los datos de comercio de derivados criptográficos globales, citando a Coingecko, el volumen derivado total al 20 de agosto de 2025 alcanzó los US $ 730 mil millones o alrededor de Rp11,900 billones.

«El potencial para que el espacio crezca para la industria de los activos criptográficos en Indonesia sigue siendo muy grande, tanto desde el número de inversores, desarrolladores, hasta el valor total de la transacción. Continuaremos aumentando positivamente junto con regulaciones cada vez más amigables y la entrada de inversores institucionales en la industria de los activos criptográficos en los Estados Unidos (EE. UU.) Y otros países», dijo Iskandar.