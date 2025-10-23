Esta nación perdió un maestro titiritero

Jacarta – Exgobernador de DKI Yakarta Anís Baswedan lamentó la muerte del maestro que lleva patria, Ki Anom Surotoel jueves 23 de octubre de 2025. En esta historia legendaria de Sukoharjo, Java Central morir a la edad de 77 años.

Anies Baswedan En una publicación en la red social Instagram, admitió que estaba en Alemania y recibió la noticia del fallecimiento de Ki Anom Suroto a través de su esposa, por teléfono.

«Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. A las cuatro de la mañana, hora alemana, llegó una llamada de la señora Vivi Anom. Solo enviaron noticias tristes, Ki Anom Suroto había fallecido», escribió Anies Baswedan.

«Esta nación ha perdido a uno de los grandes maestros del mundo de los títeres, un titiritero legendario que a lo largo de su vida se dedicó a preservar y revitalizar el patrimonio cultural del teatro de sombras Purwa, un arte que se ha convertido en un espacio de educación moral y sabiduría para muchas generaciones», continuó.



Anies Baswedan subió el último encuentro con Ki Anom Suroto

Anies recordó que hace unos once días visitó a Ki Anom Suroto en su residencia, en Solo, con varios colegas. En esta carga, Anies subió fotos de su último encuentro con el maestro intelectual.

«En ese momento se acababa de recuperar de su hospitalización. Vinimos con el señor Rubiyanto y el señor Bagir Mulachela, tuvimos una larga y entusiasta discusión como de costumbre. La señora Vivi Anom, su esposa, nos invitó a su propio soto casero, el soto que ella siempre servía cada vez que la visitábamos, completo con las típicas galletas gendar que nunca faltaban en la mesa del comedor. Estos recuerdos ahora se sienten tan cálidos y conmovedores», dijo dicho.

Según Anies, Ki Anom Suroto es un titiritero que es capaz de hacer que cada actuación wayang se sienta viva y viva. Ha representado casi todas las obras wayang, pero su fuerza reside en su «pitutur», discurso que contiene valores, consejos y una visión de la vida.

«Ki Anom Suroto tiene amplitud de miras, profundidad de visión y larga experiencia. Esa combinación es lo que hace que cada obra que ofrece no sólo sea entretenida como espectáculo, sino también valiosa, brindando orientación a cualquiera que la vea», dijo Anies