Esta mujer admite que su ansiedad recayó al escuchar la canción del artista que la acosaba, ¿quién?

VIVA – Las redes sociales quedaron conmocionadas por la confesión de una mujer que llamó la atención de los internautas. A través de TikTok compartió amargas experiencias relacionadas con traumas pasados ​​que resurgieron solo porque lo escuchó. con de alguien artis quien supuestamente lo había acosado fue interpretado en un lugar público. La carga inmediatamente se volvió viral y despertó la curiosidad del público sobre este artista.

En su carga inicial, el propietario de la cuenta describió que se sintió aislado cuando la ansiedad que estaba experimentando volvió repentinamente. Escribió frases que reflejaban la confusión y la sensación de estar solo cuando tenía que afrontar un ataque de ansiedad sin saber a quién contárselo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Está bien estar solo. Pero, ¿hablar con quién? Si tu ansiedad recae porque la canción del artista que solía acosarte se reproduce casualmente en un lugar público», escribió el pie de foto del vídeo en la cuenta de TikTok @wendaddw citado el lunes 5 de enero de 2025.

Sin embargo, esta mujer enfatizó que su trauma no solo se debió a un incidente, sino a una serie de eventos posteriores que en realidad empeoraron sus heridas emocionales.

Para mayor aclaración, explicó el contexto del trauma que experimentó. Destacó que no identificó a nadie y no tenía intención de abrir especulaciones sobre el autor.

«Quiero dejar una cosa clara. El trauma que experimenté no duró debido a un incidente, sino a la falta de protección y a los repetidos desencadenantes de las personas más cercanas a mí después. No he nombrado a nadie y no tengo intención de abrir especulaciones sobre la identidad del perpetrador», escribió.

«La curación de mi trauma se vio obstaculizada no sólo por el perpetrador, sino también por la negligencia y defensa del perpetrador por parte de su propia familia, lo que en realidad reavivó la herida. Esto no es una acusación sino la realidad del impacto que sentí. Así que, por favor, no lo tomen a la ligera si esto le sucede a las personas que lo rodean», añadió.

Además, destacó el papel de sus allegados que se pensaba agravaban las heridas emocionales de la víctima. Según él, ignorar y defender al perpetrador basándose en cargas sociales es otra forma de violencia emocional.

«¿Quieres saber quién es peor que la persona que abusó de ti? LA persona MÁS CERCANA que te deja sufrir con tus heridas internas, defiende al agresor sólo porque la carga social es alta y tú no eres NADIE», explicó.