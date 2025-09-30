Esta matrícula hace que el propietario inunde el boleto

Viva Automotive – Los casos únicos sucedieron un propietario de un automóvil en los Estados Unidos. Debido a número de placa Personalmente, en realidad estaba inundado de docenas de cartas boleto de varios estados.

La matrícula dice «Luvsick», que resulta ser exactamente la misma que la cantidad de números artificiales, también conocidos como placas de novedad que se venden libremente en el mercado. Irónicamente, el diseño de la placa falsa era casi sinónimo de la placa oficial propiedad del estado de California.

Inicialmente, esto parece una coincidencia divertida. Pero fue peor cuando el propietario recibió 15 boletos, a pesar de que nunca había cometido la violación.

Citado de Slashgear, martes 30 de septiembre de 2025, todas las cartas de boletos se enviaron debido a la cámara de entrada automática de la cámara. La cámara captura un automóvil con una placa artificial «Luvsick» y luego lo vincula a los datos del propietario oficial de la placa.

Los tipos de violaciones que se alegan también varían, que van desde violar las luces rojas hasta no pagar peajes. Imagine la molestia, cada boleto debe ser negado con evidencia de que el automóvil no está en la escena.

Según los informes de los medios locales, el propietario del automóvil ha usado la placa durante casi 20 años. Desafortunadamente, los avances tecnológicos precisamente lo hicieron tener que lidiar con problemas que nunca antes habían sido pensados.

Eventos como este en realidad no son la primera vez. En 2024, a un retirado en Nueva York fue facturado por una multa de hasta 16 mil dólares debido a sus viejas placas utilizadas por otros.

En Estados Unidos, una matrícula personalizada o una placa de tocador es legal siempre que sea de acuerdo con las reglas. Pero este caso muestra el otro lado: cuán vulnerable si la placa original es demasiado similar a las placas artificiales en circulación.

Las placas artificiales solo deben ser para colecciones o problemas de pared. Si se usa en el camino, el usuario que es digno de ser sancionado, incluso el automóvil puede ser confiscado.

Para los coleccionistas, las placas de números son objetos específicos porque tienen valores históricos. Pero para el propietario legítimo en la carretera, las placas de números pueden ser una pesadilla cuando otros usan mal.