¿Está ‘Marty Supreme’ basado en una persona real?

Advertencia de spoiler: Este artículo contiene spoilers de “marty supremo”, ahora en cines.

Josh Safdie‘Marty Supreme’ está impulsada por una vigorizante actuación de Timothée Chalamet como el joven y engreído campeón de tenis de mesa Marty Mauser. Safdie y su equipo recrearon fielmente el mundo de los jugadores de ping pong de la década de 1950 en Nueva York, Tokio y más allá, luego poblaron ese entorno con un elenco de personajes secundarios memorables, desde la estrella de cine Kay Stone, interpretada por Gwyneth Paltrow, hasta su despiadado esposo, un hombre de negocios, interpretado por el mismísimo Mr. Wonderful, Kevin O’Leary.

Los detalles de los salones y los fósforos están representados con tanto cuidado que no sorprende que Safdie esté muy familiarizada con ese mundo. De hecho, su película de 2008 “El placer de ser robado” presenta una secuencia ambientada en una sala de tenis de mesa de Chinatown.

«Las personas que sobresalían en el tenis de mesa eran a menudo personas que no encajaban en ningún otro lugar», dice Safdie en el material de prensa de la película. «No era respetado, por lo que, naturalmente, atraía a bichos raros, puristas y obsesivos».

Además de realizar una extensa investigación histórica, el equipo consultó a expertos, incluido Steve Grant, editor de la revista Table Tennis History, quien habló con Variedad sobre la inspiración de la película.

¿Marty Mauser se basó en una persona real?

Marty Mauser, interpretado por Chalamet, está basado en un verdadero campeón de tenis de mesa de la década de 1950, Marty Reisman, quien murió en 2012. Sports Illustrated lo llamó “el estafador más célebre del juego”. Si bien la película solo se inspira vagamente en su historia, el personaje definitivamente comparte similitudes con Reisman, explica Grant.

«Era muy bueno promocionándose», dice Grant, «esa era su mayor habilidad. Por supuesto, era un muy buen jugador». Pero al igual que Marty Mauser, que juega bastante libremente con la verdad, Reisman probablemente infló sus historias, dice Grant. El libro de Reisman, “The Money Player”, es un “gran libro sobre su carrera allá por los años 50”, explica Grant. «Pero no toméis todo lo que contiene como palabra de verdad. Le gustaba exagerar las cosas».

Cuando Safdie encontró una copia antigua de “The Money Player”, se le ocurrió la idea de una historia basada en Reisman. «Cuando leí que el deporte estaba llenando estadios en el Reino Unido y en toda Europa, me di cuenta de que era completamente plausible que un niño en 1952 realmente creyera que podía convertir el juego en una vida de fama y gloria», dijo Safdie en el material de prensa.

¿Cuántas de las acrobacias de Marty Supreme fueron reales?

Si bien muchas de las travesuras de Marty Mauser exigen credulidad, el verdadero Reisman, apodado «la aguja» por su complexión delgada y su rápido swing, era conocido por su talento para el espectáculo y su ajetreo. Podía partir un cigarrillo por la mitad con una pelota de ping pong desde el otro lado de la red y jugaba con los ojos vendados o sentado si había mucho en juego. Como se muestra en la película, él y un compañero hicieron una gira mundial con los Harlem Globetrotters con una rutina cómica de ping pong en la que golpeaban pelotas con sartenes y zapatillas de deporte.

Anuncio de Variety sobre la opción “The Money Player”

El verdadero Reisman realizó suficientes aventuras salvajes como para llenar otra película, según un extenso deportes ilustrados perfil: mientras viajaba por el mundo, contrabandeaba y vendía productos, desde medias de nailon hasta cristales finos, y desafiaba a jefes de estado en juegos de alto riesgo. Realmente voló en un transporte militar, como se muestra en la película, y trabajó brevemente en una zapatería. Reisman le dijo a la revista que su libro se había vendido al cine y propuso que Robert De Niro pudiera interpretarlo. Pero aunque se adquirió la opción después de su publicación, según un informe de 1974 Variedad artículo, el proyecto nunca despegó.

¿Reisman realmente perdió el Campeonato Mundial ante un jugador japonés?

Reisman viajó a la India, no a Japón como en la película, para competir contra Hiroji Satoh. Como se muestra en la película, sufrió una dura pérdida ante Satoh, quien estaba usando un nuevo tipo de paleta recubierta de goma esponjosa. Pero la derrota se produjo en la ronda 64, no en la final. «La verdad es que habría tenido que ganar cinco partidos más en 1952 para ganar el título, y no era el máximo favorito», explica Grant.

¿Hubo otros campeones judíos de tenis de mesa?

“Su compañero judío neoyorquino Dick Miles ganó muchos campeonatos en las décadas de 1940 y 1950, mucho antes de que Reisman ganara mucho”, explica Grant. De hecho, los judíos europeos, especialmente los húngaros, dominaron el tenis de mesa en las décadas de 1920 y 1930. En la década de 1950, los jugadores asiáticos y especialmente japoneses comenzaron a ganar prominencia en este deporte.

¿Hubo otros personajes basados ​​en personas reales?

Si bien muchos de los personajes de la película se sienten profundamente auténticos, la mayoría son ficticios, con la excepción de Koto Endo, interpretado por el campeón de la vida real Koto Kawaguchi y basado en el competidor de Reisman, Satoh. También está la estrella del baloncesto George “The Ice Man” Gervin, que interpreta a un personaje basado en Herwald Lawrence, propietario de una sala de ping pong que fue el primer negocio de propiedad negra en Times Square.

El dramaturgo David Mamet tiene un cameo en la película y tiene una conexión histórica con el ping pong. Mamet, que era un estafador de tenis de mesa en su época universitaria, solía frecuentar el gimnasio de tenis de mesa de Reisman en el Upper West Side, junto con otros notables como Dustin Hoffman y Matthew Broderick.