Esta mañana, la realización de la distribución de Banpang alcanzó el 99.29%

VIVA – Hasta esta mañana, Perum Bullog ha realizado distribución arroz Asistencia alimentaria (Banpang) para la asignación de junio y julio de 2025 ascendió a 363 mil toneladas o el 99.29 por ciento del límite total de 365.5 mil toneladas. Estos logros no solo muestran la distribución suave de la distribución física, sino que también acompañan la finalización de la responsabilidad administrativa que se completa casi por completo.

«Este logro es una prueba clara del compromiso de Bulog en el mantenimiento de la seguridad alimentaria, así como para apoyar los programas gubernamentales para ayudar a la comunidad. Nos aseguramos de que Banpang no solo se distribuya físicamente, sino también en una administración ordenada», dijo el director de Bulog Perum, Ahmad Rizal Ramdhani.

El programa de asistencia alimentaria está destinado a 18,277.083 destinatarios de asistencia alimentaria (PBP) en toda Indonesia cuyos datos provienen del Ministerio de Agencia Social a través de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas). Para la asignación de junio y julio de 2025, los canales de Bulog a la vez, de modo que cada PBP obtiene 20 kilogramos de arroz. Se eligió este esquema para que la comunidad pudiera sentir más rápidamente por la comunidad, especialmente al tratar la dinámica de los precios de las necesidades básicas en el campo.

El retraso en la realización de la distribución del 100% de Banpang Allocassi junio y julio de 2025 fue porque la asistencia se mantuvo en el punto de los obstáculos técnicos en el campo. Sin embargo, el gobierno proporciona una política de que el arroz que se ha enviado al punto aún puede distribuirse a PBP con un límite de tiempo hasta el 30 de septiembre de 2025. De esa manera, las personas que no han recibido asistencia aún pueden aprovechar sus derechos de acuerdo con el conjunto de asignación.

Los obstáculos técnicos que a menudo se encuentran en el campo en la distribución del arroz de Banpang incluyen algunas áreas difíciles de alcanzar porque solo se puede acceder a través del transporte aéreo y marítimo con un número limitado de flotas. Además, los factores climáticos a menudo afectan la velocidad de distribución, especialmente a las islas y las áreas del interior. Aun así, Bulog junto con el gobierno regional y los socios de distribución continúan encontrando soluciones para que la asistencia permanezca a tiempo para la comunidad.

El éxito de la distribución de hasta el 99.29 por ciento es inseparable de las partes cruzadas, tanto con los gobiernos centrales como regionales, el TNI y POLRI, así como el pleno apoyo de la comunidad. Bulog se asegura de que cada kilogramo de arroz que haya sido ordenado por el estado sea realmente aceptado por PBP de acuerdo con los datos y reglas aplicables.

Con este logro, Bulog enfatizó su compromiso de completar inmediatamente la distribución restante para que el 100 por ciento de los destinatarios de asistencia pudiera sentir los beneficios.

«Continuaremos luchando para que toda la comunidad receptora obtenga sus derechos. Esto no es solo un número, sino una manifestación tangible de la presencia del país para facilitar la carga de la sociedad», concluyó Rizal.