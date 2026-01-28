Esta mañana hay un gran partido entre Napoli y Chelsea

Nápoles, EN VIVO – Campeones de Liga La temporada 2025/26 entra en una fase crucial al celebrarse el último partido de la fase de clasificación a mediados de esta semana. Una serie de partidos decisivos se presentarán el jueves 29 de enero de 2026 a primera hora de la mañana WIB, con duelos Nápoles vs Chelsea se convirtió en el gran partido que más llamó la atención.

El partido Napoli vs Chelsea está programado para llevarse a cabo en el estadio Diego Armando Maradona y comenzará a las 03.00 WIB. Este partido no sólo determina el destino de los dos equipos en la clasificación, sino que también está lleno de matices nostálgicos.

El técnico del Napoli, Antonio Conte, se enfrentará a su ex club. Conte entrenó al Chelsea en el período 2016-2018 y ganó con éxito el título de la Premier League 2016/17 y la Copa FA 2017/18 con los Blues.

En términos de clasificación, el Chelsea se encuentra actualmente en el octavo lugar con una colección de 13 puntos. La victoria asegurará que los representantes de Inglaterra avancen directamente a los octavos de final sin tener que pasar por la fase de play-off.

Mientras tanto, el Napoli sigue estancado en la 24ª posición con ocho puntos. Tres puntos son un precio fijo para que el equipo italiano se asegure un lugar en la zona de play-off de cara a la fase eliminatoria.

En el formato de la Liga de Campeones de esta temporada, los ocho mejores equipos de la clasificación se clasificarán automáticamente para los octavos de final. Los equipos que terminen del 9º al 24º lugar deberán pasar una ronda de play-off para competir por los boletos restantes para la fase eliminatoria.

Varios gigantes europeos como Barcelona, ​​​​Manchester City, Inter de Milán y Juventus todavía se encuentran en la zona 9-24 y no están completamente seguros de cara al partido final.

Hasta el momento, el Arsenal con una colección de 21 puntos y el Bayern de Múnich con 18 puntos son los dos equipos que se han confirmado para clasificarse directamente para los octavos de final.

Además del partido Napoli vs Chelsea, una serie de otros partidos interesantes también tienen el potencial de cambiar significativamente el mapa de la clasificación.

El siguiente es el calendario completo de la Liga de Campeones 2025/26 según el sitio web oficial de la UEFA:

jueves, 29 de enero de 2026

A las 03.00 WIB

Bilbao vs Sporting CP

Liverpool vs Qarabag

Barcelona vs Copenhague

Mónaco vs Juventus

Ajax-Olympiacos

PSG-Newcastle

Borussia Dortmund vs Inter de Milán

Nápoles vs Chelsea

Eintracht Frankfurt-Tottenham

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen-Villarreal

Arsenal-Kairat

Paphos vs Slavia Praga

Manchester City-Galatasaray

Club Brujas vs Marsella

Benfica-Real Madrid

Unión Saint-Gilloise vs Atalanta

PSV Eindhoven vs Bayern Múnich