¡Esta lista gigante de tecnología hizo un despido masivo en 2025 debido a la IA, no solo a Microsoft e Intel!

Yakarta, Viva – El año 2025 se convirtió en un momento de agitación para la industria tecnología global. No solo por factores económicos, olas Despido La masa que llegó al sector de la tecnología este año fue causada por la adopción de la inteligencia artificial (AI) y automatización.

Las grandes empresas ahora son cada vez más agresivas para borrar roles que pueden ser reemplazados por la tecnología. Hasta ahora, más de 80,000 empleado Tecnología de 176 empresas afectadas por despidos.

Los grandes nombres como Amazon, Microsoft, Meta, a Oracle están incluidos en la lista de empresas que cortaron a miles de trabajadores. Mientras tanto, otras compañías como Google eligen un enfoque diferente al volver a capacitar a sus empleados para que sean más productivos utilizando la función AI.

El siguiente es un resumen de grandes compañías de tecnología que sí Despidos de masa A lo largo de 2025, como se resume de Financial ExpressMartes 9 de septiembre de 2025.

1. Microsoft

Microsoft ha reducido a más de 15,000 empleados a lo largo de 2025. La poda se llevó a cabo en varias olas, incluidos 6,000 empleados en mayo y 9,000 empleados en julio. La posición afectada incluye productos, ingeniería, ventas, marketing, a la división Xbox.

2. Meta

Meta anunció despidos de más de 3.000 empleados en febrero, con un enfoque en los empleados que se consideró que no cumplían con los estándares de desempeño. El CEO Mark Zuckerberg enfatizó la necesidad de mejorar los estándares de desempeño de los empleados en la era de la IA. Por otro lado, Meta realmente abrió muchas vacantes nuevas en Meta Superintelligence Labs al ofrecer fantásticos paquetes salariales para Talenta AI.

3. Oracle

Oracle continúa la agresiva campaña de despido en todo el mundo. Las últimas olas tienen un impacto en al menos 254 empleados en el Área de la Bahía de San Francisco y 101 empleos adicionales en Seattle. Los despidos también ocurren en India, Canadá, EE. UU. Y Europa. La compañía está aumentando la inversión en infraestructura de IA, especialmente en la división de la nube.

4. Amazon

Amazon hizo cientos de podas en la unidad de Servicios web de Amazon (AWS), división de libros y dispositivos, y podcast Wondery. El CEO Andy Jassy advierte que con el aumento de la adopción generativa de IA, se reducirán las necesidades laborales. Muchos puestos afectados incluyen servicio al cliente, desarrollo de software, gestión media y administración.

5. Salesforce

Salesforce recorta a 4,000 empleados de la división de servicio al cliente, reduciendo el número de personal de 9,000 a 5,000. Esta estrategia está en línea con el enfoque de la compañía en la IA, donde los agentes de IA ahora manejan alrededor de un millón de conversaciones de clientes. Salesforce afirma que la IA puede aumentar la automatización y la eficiencia.

6. Intel

Intel planea reducir más de 5,500 empleos en los EE. UU. Como parte del objetivo de reducir alrededor de 25,000 trabajadores a nivel mundial hasta finales de 2025. Este fabricante de chips declaró que el paso tenía la intención de crear una organización más delgada y ágil.

7. Servicios de consultoría de TATA (TCS)

TCS, la compañía de servicios de TI más grande de la India, anunció un plan de despido de alrededor de 12,000 empleados mundiales en el año fiscal 2025-2026, equivalente al 2% de la fuerza laboral total. Los despidos se dirigen principalmente a empleados de nivel medio y de nivel superior. TCS confirma que este paso no es solo una rentabilidad, sino para ajustar las habilidades con cambios tecnológicos. TCS prometió proporcionar salarios de indemnización, asistencia de colocación laboral y programas de mejora de habilidades.

8. Bloquear

La compañía Fintech de Jack Dorsey, Block, cortará a casi 1,000 empleados. Esta es una reducción en el segundo trabajo importante en un período de un año. La poda se anunció en marzo a través de la iniciativa de «bloque más pequeño» como parte del ajuste de prioridad de la compañía.

9. Crowdstrike

CrowdStrike anunció planes para reducir alrededor de 500 posiciones o el 5% de la fuerza laboral total. El propósito de la poda es simplificar la operación y reducir los costos. La compañía estima que las tarifas relacionadas con los despidos alcanzan entre US $ 36 millones a US $ 53 millones (alrededor de Rp590 mil millones – RP870 mil millones).

Esta ola de despido masivo muestra que la era de la automatización y la IA realmente cambiaron la cara de la industria de la tecnología. Las empresas no solo hacen rentabilidad, sino que también cambian las estrategias comerciales fundamentalmente.

Mientras que algunas compañías recaen a miles de empleados, otras intentan ajustarse al volver a entrenar a la fuerza laboral para estar lista para enfrentar el futuro que AI movió.