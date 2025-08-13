¡Está inventando y mintiendo! No hay problema de comunicación

Yakarta, Viva – Ex entrenador Equipo nacional indonesio, Shin Tae YongFinalmente, la apertura de los votos relacionados con los rumores que han estado circulando sobre el problema entre él y los jugadores del equipo nacional, incluidos los jugadores naturalizados. Transmitió la aclaración en el podcast en el canal de YouTube Jekpot.

Shin afirmó que durante el viaje a Bahrein y China, nunca había habido un problema que hizo que la relación con los jugadores se haya interrumpido.

«Cuando fui a Bahrein no hubo ningún problema. Cuando fui a China tampoco hubo ningún problema. Pero estaba confundido por qué podría haber rumores», dijo.

El entrenador surcoreano también se sorprendió debido a la comunicación con los jugadores, incluidos los jugadores naturalizados, siempre funcionando sin problemas. De hecho, traductores como Jeje o Super Jin nunca se han quejado de la situación.

https://www.youtube.com/watch?v=pshmim6yati

«Incluso si hay un problema, tal vez Jeje o Super Jin sean reacios a traducir. Si bien somos incómodos. Los jugadores de naturalización tampoco nos han quejado de los asuntos de comunicación porque nuestra comunicación es suave», dijo Shin, que ahora entrena al club surcoreano, Ulsan HD.

Respondiendo a la pregunta del anfitrión que decía que la supuesta fuente de rumores provino de uno de los miembros de Exco, Shin respondió con firmeza.

«Sí … él mintió extrañamente. No debería poder inventar historias, y mucho menos para dañar a los demás. Debemos ser honestos», dijo.

Shin Tae-yong cerró con la confirmación de que los problemas circulantes eran completamente incorrectos y solo se inventaban. Espera que todas las partes puedan transmitir información objetiva para mantener la armonía del equipo nacional.