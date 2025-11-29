Está Indonesia, una lista de países que han sido o siguen siendo sancionados por la FIFA por injerencia política

VIVA – De cara al sorteo de grupos del Mundial 2026, la atención del público no sólo se centra en los 42 países clasificados, sino también en la lista de países que no pueden presentarse por sanciones. fifa.

En total, se ha registrado que 10 países han sido congelados debido a la intervención política en los últimos años.

Si bien los seis boletos restantes todavía están en juego hasta los playoffs del próximo mes de marzo, es seguro que varios países no aparecerán. Rusia y Congo-Brazzaville son los dos países que actualmente todavía están prohibidos.

La FIFA enfatizó que no dudaría en imponer sanciones a cualquier federación si se encontrara interferencia del gobierno.

En las últimas dos décadas, la confederación asiática ha sido la más arrastrada. Cinco países asiáticos han sido suspendidos por la FIFA debido a interferencia política, incluido Indonesia.

Kuwait es el país que más tratos tiene con la FIFA. Lo sufrieron: Se registró que fueron expulsados ​​de la FIFA tres veces entre 2007 y 2015.

Brunei también fue suspendido en septiembre de 2009 debido a la intervención del gobierno contra la federación local de fútbol. Las sanciones no se levantaron hasta mayo de 2011, después de que se reformara la estructura de la federación.

Apenas dos meses después de Brunei, la FIFA impuso sanciones a Irak cuando el Comité Olímpico Iraquí disolvió su federación de fútbol y las fuerzas de seguridad tomaron sus oficinas. Después de cuatro meses de negociaciones, se levantaron las sanciones.

Un caso similar ocurrió en Indonesia en 2015. La FIFA evaluó que hubo intervención de terceros en la federación nacional de fútbol. Las sanciones se levantaron un año después, pero Indonesia perdió la oportunidad de disputar varios partidos importantes de clasificación.

Luego está también Pakistán, que recibió el castigo de la FIFA después de rechazar un proyecto de nueva constitución que se consideraba importante para garantizar elecciones democráticas.

A pesar de que se levantaron las sanciones antes de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026, Pakistán aún no logró avanzar después de terminar último en el Grupo G.

África tampoco se salva

Le sigue la Confederación Africana como la región con más sanciones después de Asia. Kenia, Congo y Sierra Leona han sido congeladas debido a una supuesta intervención gubernamental.

Kenia: Sancionada en 2004, 2006 y 2022. Sierra Leona: Sancionada en 2018 después de que el gobierno destituyera al presidente y al secretario general de la federación.

Ambos países ahora están libres de sanciones. Pero Congo-Brazzaville sigue congelado debido a “injerencias de terceros”.