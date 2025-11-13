Esta futbolista sigue entrenando con 8 meses de embarazo

VIVA – Jugador Santos FC, Ketlen WiggersSeguir yendo al campo a realizar entrenamiento aunque sea moderado. hamil ocho meses.

A juzgar por la carga de su cuenta personal de Instagram, @katlenwiggersEl delantero de 32 años parecía estar entrenando diligentemente con el estómago hinchado.

Aunque su estómago parece grande, Katlen no ha perdido su capacidad goleadora. Con el pie derecho logró encaminar el balón hacia la portería.

La preparadora física del Santos FC, Isabella Silva Matos, explicó que el club diseñó un programa de entrenamiento especial para que la jugadora se mantenga en forma sin poner en riesgo su embarazo.

«Desde que quedó embarazada, Ketlen ha estado calentando, entrenando la fuerza de las piernas, la coordinación y la capacidad de sentir el balón. Sin embargo, hemos eliminado por completo el contacto físico o el entrenamiento de alta intensidad. En los entrenamientos principales, ella sólo hace pases, centros y tiros individuales», dijo Matos, citado por Sinar diario Jueves 13 de noviembre de 2025.

Ahora Ketlen descansa antes del nacimiento de su primer hijo, Lucca. Tiene previsto volver a entrenar con el equipo a principios de 2026. Como máximo goleador de la historia del Santos FC, demuestra que el amor por el fútbol puede trascender las fronteras físicas y sociales.

¿Es seguro que las futbolistas embarazadas sigan jugando?

Desde el punto de vista médico, jugar fútbol durante el embarazo está incluido en la categoría de deportes de alto riesgo. Según las pautas de Baby Center y Liip Care, el fútbol es un deporte de contacto que tiene el potencial de causar impacto en el estómago.

Los choques, placajes o colisiones pueden provocar traumatismos en la zona abdominal, aumentando el riesgo de aborto espontáneo, hemorragia interna y complicaciones graves como el desprendimiento de placenta, una condición peligrosa cuando la placenta se desprende de la pared uterina. Además, los cambios en el centro de gravedad del cuerpo a medida que se agranda el estómago también aumentan el riesgo de caídas y pérdida del equilibrio.

Los datos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) confirman que el ejercicio de alta intensidad debe suspenderse después del primer trimestre. Mientras tanto, el Centro de Investigación y Evaluación Médica de la FIFA (F-MARC) también prohíbe a las futbolistas embarazadas competir por la seguridad de las madres y los bebés.

Aun así, algunos jugadores profesionales se mantienen activos con entrenamientos modificados sin contacto físico. Por ejemplo, Cristiane Rozeira y Sydney Leroux eligieron correr, hacer yoga prenatal y nadar hasta el segundo trimestre. De hecho, Sara Björk sigue practicando fútbol ligero hasta el quinto mes, por supuesto bajo la supervisión de un médico.