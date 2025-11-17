Esta fila de jugadores de la selección nacional de Indonesia resulta ser soldados del TNI, el favorito número 1 de STY

Jacarta – Detrás del ajetreo y el bullicio del fútbol indonesio, hay una historia de servicio que rara vez se destaca, la historia de jugadores que eligen desempeñar dos roles a la vez, convertirse en futbolistas profesionales y soldado del TNI.

Este fenómeno fue el centro de atención cuando Arkhan Kaká, un joven delantero Selección Nacional de Indonesia Sub-20, oficialmente incorporados como socios TNI Ejército (AD).

Aparentemente, no es sólo Arkhan. Varios otros actores indonesios también han seguido un camino similar. La siguiente es una lista de futbolistas nacionales que tienen doble profesión como deportistas y soldados del TNI:



Delantero de Persib Bandung, Dimas Drajad (Documento de la Confederación Asiática de Fútbol de 2024) Foto : VIVA.co.id/Dede Idrus (Bandung)

El delantero de Persib Bandung ha hecho carrera en el mundo militar desde 2015 mientras estudiaba en Rindam 03 Siliwangi, Bandung. Ahora tiene el rango de sargento segundo del ejército indonesio. Aunque tenía deberes adicionales en el ejército, su desempeño en el campo se mantuvo constante e ininterrumpido.

Dimas era uno de los delanteros locales favoritos de Shin Tae-yong (STY) cuando todavía entrenaba a la selección nacional de Indonesia. Junto con el entrenador de Corea del Sur, Dimas apareció varias veces como titular y a menudo recibió llamadas a la selección nacional.

2. Abduh Lestaluhu



Defensa Tira Persikabo, Abduh Lestaluhu Foto : instagram.com/abduhlestaluhu

Este lateral izquierdo, que ha jugado en la selección nacional desde junior hasta senior, también es soldado del ejército indonesio. Su energía y disciplina en el campo a menudo se citan como un reflejo de su formación militar.

3. Ikhram Al Ghifari

Este joven portero de la Selección Sub-17 ha mostrado una doble dedicación desde muy joven. Fue nombrado oficialmente miembro del ejército de Indonesia con el rango de sargento segundo. Sus pasos demuestran que la carrera de un atleta puede transcurrir paralela al servicio nacional.

4. Iqbal Gwijangge



Bima Sakti U-16, entrenador de la selección nacional de Indonesia y capitán del equipo, Iqbal Gwijangge

Este carismático capitán de la Selección Nacional Sub-17 también eligió unirse al ejército de Indonesia a través de un programa especial para atletas. Estuvo involucrado en actividades militares varias veces, incluida la educación de suboficiales.

5ta Infantería Tegar

Este centrocampista de 24 años es miembro de la Fuerza Aérea de Indonesia desde 2021. Tegar se registró en la Base Aérea Adi Soemarmo, Karanganyar, y sigue activo en el desempeño de sus responsabilidades a pesar de tener una carrera profesional en el fútbol.

6. Manahati Letusen



La jugadora de la selección indonesia, Manahati Lestusen, tras marcar un gol. Foto : ENTRE FOTOS/Widodo S. Jusuf