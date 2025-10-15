Esta fila de grandes figuras se graduó en el internado islámico de Lirboyo

Jacarta – Internado islámico (Ponpes) lirboyo En Kediri, Java Oriental, se ha convertido en una preocupación pública generalizada. Este internado islámico en Kediri, Java Oriental, fue ampliamente destacado después de que el programa Xpose Uncensored fuera transmitido en TRANS7 el lunes 13 de octubre.

Se sabe que el programa incluyó transmisiones con imágenes de estudiantes de un internado islámico y el anciano kiai KH Anwar Manshur y estuvo acompañado de narrativas que se consideraron degradantes para los ancianos kiai. La narrativa en cuestión está relacionada con los estudiantes que tienen que «escabullirse» y preguntar sobre los sobres.

Después de este incidente, bastantes miembros del público sintieron curiosidad por Internado islámico de Lirboyo. El internado islámico de Lirboyo fue fundado en 1910 por KH Abdul Karim, quien originalmente vivía en Lirboyo Village.

Este internado islámico es conocido por ser uno de los internados islámicos más grandes de Indonesia. No sólo eso, el internado islámico de Lirboyo también ha sido un centro de estudios islámicos durante décadas antes de la independencia de Indonesia.

Como uno de los internados islámicos más grandes de Indonesia, Ponpes Lirboyo es un lugar donde estudiaron varias figuras conocidas del país. Entonces ¿quién? El siguiente es un resumen según lo informado por varias fuentes.

1. KH Said Aqil Siradj

Uno de los alumnos famosos del internado islámico de Lirboyo es KH Said Aqil Siradj. Es el ex presidente general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama durante dos períodos solemnes 2010-2021 y actualmente se desempeña como Mustasyar Nahdlatul Ulama durante el período solemne 2022-2027.

En Lirboyo estudió con ustadz y kiai, que cuidaban de estudiantes como KH Mahrus Aly, KH Marzuqi Dahlan y también Kiai Muzajjad Nganjuk.

2. KH. Mustofa Bisri

KH Mustofa Bisri también es uno de los graduados del internado islámico de Lirboyo, Kediri. Conocido como Gus Mus, también es conocido como escritor y pintor. Se sabe que Gus Mus es un estudiante errante en varios internados islámicos, incluidos Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, el internado islámico Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, y Raudlatuth Tholibin Leteh, Rembang, el internado de su propio padre.

Luego estudió en la Universidad Al-Azhar en El Cairo, Egipto. Mientras estuvo en Egipto, se hizo amigo cercano de Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Desde su regreso de El Cairo, Gus Mus ha regresado a Rembang y ha participado en la gestión del internado islámico Raudlatuth Tholibin y ahora es su líder. Como kiai, dio activamente conferencias en varias regiones y tradujo diligentemente obras religiosas del árabe al indonesio y al javanés.

Gus Mus también es conocido durante varios períodos como Rais Syuriyah PBNU, diputado Rais Aam Syuriyah PBNU (2010-2014) y interino Rais Aam PBNU (2014-2015).