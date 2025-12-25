Esta estadística preocupante puede decidir el futuro de Trae Young en Atlanta

Guardia estelar Trae Young está de nuevo en el suelo, pero el halcones de atlanta La defensa está emitiendo un veredicto más contundente que sus puntuaciones. Desde su regreso de una lesión, las luchas de Atlanta en ese sentido han agudizado las preguntas sobre la idoneidad, el valor y la dirección a largo plazo, preguntas que ahora se ubican directamente en el centro del futuro de Young con la franquicia.

El colapso defensivo genera alarmas

Desde que fue derrotado por el Magos de Washington El 25 de noviembre, el rating defensivo de Atlanta se disparó a 119,6, ubicándose en el puesto 27 de la NBA durante ese lapso. Los rivales han acertado el 40 por ciento de sus tiros de tres puntos, una mezcla de mala suerte y fallos recurrentes. Los Hawks han permitido la quinta mayor cantidad de triples abiertos en la liga durante ese lapso, definidos como tiros con el defensor más cercano a cuatro o seis pies de distancia.

Los números intermitentes pintan un panorama aún más duro. Con Young en la cancha, Atlanta posee el peor rating defensivo de la NBA con 127,1. Cuando se sienta, ese número cae a 113,1, lo que lo ubicaría en el décimo lugar de la liga. La división de victorias y derrotas refleja esa disparidad: los Hawks tienen marca de 2-8 con Young y 13-8 sin él.

Esas tendencias han persistido a pesar de la producción ofensiva. Atlanta ha promediado 124,25 puntos por partido durante su actual racha de cuatro derrotas consecutivas, pero ha cedido 134,25 puntos por partido. La ofensiva no se ha derrumbado. La defensa lo ha hecho.

El retorno resalta el problema, no la solución

Las actuaciones individuales de Young no han sido el problema. En una derrota por 126-123 ante el toros de chicagoTerminó con 22 puntos y 15 asistencias y cometió solo una pérdida de balón en 30 minutos. Aún así, los Hawks volvieron a caer y ahora tienen marca de 0-4 desde su regreso, con derrotas ante Chicago y Charlotte.

entrenador en jefe Quin Snyder Apuntó directamente a la ejecución y a la urgencia defensiva posterior.

«Creo que en la primera mitad tuvimos muchas fallas desde el punto de vista de la ejecución», dijo Snyder después del partido. «Ambos equipos dispararon bien; simplemente tenemos que hacer más para impactar el porcentaje donde los tiros no son tan limpios. Pensé que hicimos un mejor trabajo con eso en la segunda mitad… En la primera mitad, nuestra defensa de transición no fue tan buena como necesitaba ser, pero en general, necesitamos ser mejores defensivamente».

Esa regresión es especialmente discordante porque Atlanta mostró señales de competencia defensiva a principios de la temporada. El regreso de Young no ha estabilizado ese final, sino que ha coincidido con su colapso.

La realidad contractual y la presión comercial aumentan

Young era elegible para una extensión de contrato la temporada baja pasada, pero no se materializó ningún acuerdo. Desde entonces, el panorama financiero de la liga ha cambiado dramáticamente. Las penalizaciones en la segunda plataforma han obligado a los equipos a reevaluar los compromisos de nivel máximo, particularmente para los escoltas pequeños y de alto uso que luchan a la defensiva.

Información privilegiada de la NBA Jake Fischer Recientemente contextualizó el mercado.

«Hay numerosos guardias líderes que ya han sido mencionados este invierno como, dependiendo de las circunstancias, potencialmente disponibles en el mercado comercial», escribió Fischer para The Stein Line. «Ja Morant de Memphis, Trae Young de Atlanta, LaMelo Ball de Charlotte, Darius Garland de Cleveland, incluso Harden de los Clippers… todos están siendo monitoreados en varias oficinas centrales».

Analista de deportes de CBS Sam Quinn fue más lejos.

«Atlanta se ha enfriado un poco, pero todavía tiene marca de 12-9 sin Trae Young esta temporada», escribió Quinn. «Se puede argumentar realmente que este equipo de los Hawks es mejor, o al menos más versátil y flexible, sin su supuesto jugador franquicia».

Young tiene una opción de jugador para la temporada 2026-27, lo que le da tiempo a Atlanta, pero no comodidad. Jalen Johnson, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu y Nickeil Alexander-Walker ya han demostrado que pueden ser pilares a largo plazo. El regreso de Young no es sólo una audición para los Hawks. Es una audición para la liga.

Si quiere una extensión en el rango de $40-50 millones por año, la ecuación es simple. Debe agregar ese nivel de valor, especialmente en defensa, a un equipo que ya ha demostrado que puede capear su ausencia.

Con 15-16 y una racha brutal por delante, el margen de error de los Hawks se acabó. La defensa determinará su temporada. También puede determinar el futuro de Trae Young en Atlanta.