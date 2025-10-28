Esta es una solución a los atascos en las estaciones

Bogor, VIVA – Desarrollo Paso elevado y puente peatonal (JPO) en el Distrito TenjoBogor Regency, Java Occidental, ha entrado ahora en la etapa final.

regente de bogor Redy Sussomto Se espera que este proyecto pueda superar la congestión que suele producirse en el paso a nivel de la Estación de Tenjo, uno de los puntos propensos a la congestión del tráfico de la zona.

Rudy se aseguró de que el paso elevado hubiera pasado una prueba de viabilidad y estuviera listo para usarse para apoyar la movilidad comunitaria.

«La construcción de este paso elevado tiene como objetivo reducir la congestión y mejorar la seguridad en las zonas con mucho tráfico adyacentes a la estación Tenjo. Esta iniciativa es un verdadero paso para mejorar la calidad de las infraestructuras, facilitar la accesibilidad y garantizar la seguridad y el confort de la comunidad», afirmó Rudy en su comunicado oficial, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Rudy también espera que la presencia de esta infraestructura pueda acelerar la actividad económica, abrir nuevas oportunidades de inversión y mejorar el bienestar de la comunidad circundante.

La inauguración de esta infraestructura estratégica involucrará al Ministerio Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, el Ministerio de Transporte y el Gobierno de la Regencia de Bogor.

El proyecto Tenjo Flyover y JPO es el resultado de la colaboración entre PT Mitra Abadi Utama, que forma parte del Grupo Agung Podomoro, el Gobierno de la Regencia de Bogor y PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta.

Mientras tanto, el director principal de PT Mitra Abadi Utama, Noer Indradjaja, explicó que el proceso de construcción se completó y todos los activos fueron entregados al Gobierno de la Regencia de Bogor el martes 21 de octubre de 2025.

«Esta infraestructura es una de las claves del crecimiento económico de la comunidad y es una necesidad importante para el área de Tenjo, que ahora es un destino de inversión. Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de Bogor Regency y a PT KAI Daop 1 Jakarta que continúan apoyando la construcción del paso elevado de Tenjo y JPO», explicó.

Además de entregar el paso elevado y JPO, también se firmó una concesión de tierras perteneciente al Grupo Agung Podomoro al PDAM Tirta Kahuripan para fortalecer el suministro de agua potable en el área de Tenjo.

Con la finalización de este proyecto, la comunidad ahora puede experimentar beneficios directos de la infraestructura construida a través de la sinergia entre el gobierno y el sector privado.