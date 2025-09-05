Esta es una razón fuerte para que se celebre Pestapora 2025

VIVA – Este año, Pestapora 2025 ha vuelto con mayor energía y conceptos más interesantes. En medio de desafíos y situaciones inciertas en las últimas semanas relacionadas con manifestaciones y disturbios, la decisión de continuar celebrando este festival aparentemente fue impulsada por una cuidadosa preparación.

Leer también: Oraciones del viernes al margen del concierto, Rhoma Irama se convirtió en sacerdote y predicador



Director del festival Pestapora 2025Kiki Ucup explicó las razones que se fortalecen y el equipo para no darse por vencido en llevar a cabo este prestigioso evento de festival de música. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Lo que se fortalece es porque la preparación es larga. El período se rendirá», dijo Ucup al responder preguntas de los medios en una conferencia de prensa con IM3 en Yakarta el viernes 5 de septiembre de 2025.

Leer también: Pestapora se lleva a cabo a partir de las 8 am, internautas: horas ricas de llegar al trabajo de funcionario



Los preparativos que se han llevado a cabo de antemano, que van desde la planificación del concepto, la construcción del escenario, hasta la selección de artistas, son una razón sólida por la cual este festival aún se está llevando a cabo. De hecho, grandes cambios como cambiar el evento a 8 am a 8 pm resultaron tener un impacto positivo.

«El impacto es muy positivo y hace que el mercado sea aún más entusiasmado. El tráfico probado, nuestras ventas de entradas aumentaron drásticamente hasta que finalmente se agotaron 3 días», explicó Ucup.

Leer también: La situación no es propicio, ¿Pestapora todavía está siendo retenida?



Este año, Pestapora no solo se basa en una lista de los mejores rellenos de espectáculos, sino que también presenta formas de colaboración que nunca antes habían existido. Uno de los momentos más especiales es la actuación cruzada en el escenario «Recuerda escuchar». Aquí es donde varios músicos traen canciones de otros músicos con nuevas interpretaciones frescas y emocionales.

Además, por primera vez la etapa de la orquesta estuvo presente en el medio de la multitud, una innovación que combinaba música clásica y los matices del festival en un espacio colaborativo inolvidable. Según UCUP, esta es una forma tangible de la misión de Pestapora durante los últimos cuatro años: presentar un espacio inclusivo de exploración y creación.

«Continúa la exploración de la escalada. La colaboración de la escalada continúa», dijo Ucup.

Este festival no solo pertenece a ciertos amantes del género, sino que pertenece a cualquiera. Desde jóvenes, familias hasta profesionales, todos obtienen espacio en Pestapora.

Como complemento de la experiencia en Pestapora, IM3 regresa como socio estratégico, trayendo una tecnología de protección digital llamada SATSPAM. Esta característica filtra SMS y Spam o estafadores para que los visitantes puedan disfrutar del festival sin interrupción de números sospechosos.

Algunas ofertas atractivas para los visitantes, que van desde salones exclusivos, juegos interactivos, hasta acceso VIP sin hacer cola. Todo está diseñado para dar la mejor experiencia en el campo.