Esta es una prueba de la capacidad del país para proteger a las personas.

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio Señora. Transmitir una profunda tristeza durante la caída de muertes y pérdidas importantes como resultado inundación que golpeó a la mayoría de las regiones Bali.

Llamó a la inundación de Bali prueba La capacidad del país para proteger a la gente. Puan luego preguntó gobierno El centro y el área se movieron rápidamente para superar esta inundación.

«Las inundaciones en Bali cobraron vidas, dañaron las casas de los residentes, actividades comerciales paralizadas, incluso el turismo que se convirtió en un pulso económico. Esto no es solo un desastre natural, sino una prueba de capacidad estatal para proteger a la gente», dijo Puan, viernes 12 de septiembre de 2025.

Para obtener información, el desastre de la inundación en Bali resultó en el número de muertos y se perdió. Los datos de BNPB al jueves 11 de septiembre de 2025 a las 11:00 WIB, registraron un total de 14 víctimas muertas. Mientras que dos personas en Denpasar todavía están en busca.

BPBD Bali también informó que 120 puntos de inundación afectaron a siete regencias/ciudades en Bali. Los detalles, Denpasar hasta 81 puntos de inundación, Gianyar 14 puntos, Badung 12 puntos, Tabanan ocho puntos. Luego, Karangasem y Jembrana cada uno de los cuatro puntos y Klungkung un punto.

BPBD Bali también informó a hasta 562 residentes de evacuación, que consta de 327 residentes en Jembrana Regency y 235 residentes en la ciudad de Denpasar.

Relacionado con esta información, Puan le recordó a una serie de pasos técnicos que deben tomarse de inmediato. Como acelerar la distribución de asistencia de emergencia en forma de comida rápida, agua limpia, medicamentos, ropa y necesidades especiales para bebés, niños y ancianos.

Luego, la provisión de campamentos de refugiados decentes y seguros, que incluyen saneamiento, instalaciones de salud de emergencia, así como acceso a educación temporal para niños cuyas escuelas están inundadas.

«La recopilación de datos precisa y transparente sobre víctimas, pérdidas de materiales y el número de refugiados para garantizar que la asistencia sea correcta en el objetivo», agregó Puan.

«Y la recuperación de la infraestructura vital, como las carreteras principales, los puentes, el drenaje y los mercados de personas que están paralizadas por las inundaciones», dijo.