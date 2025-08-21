Esta es una oportunidad para los trabajadores indonesios

Yakarta, Viva – Ministro de Protección Empleado Migrante indonesio (P2MI) Abdul Kadir Karding dijo 639 mil trabajadores necesarios Japón Actualmente como una oportunidad para que los trabajadores migrantes indonesios (PMI) trabajen en el país.

«Si puede trabajar, ¿por qué debería tener una pasantía durante tres años? Esa no es una pasantía, es trabajo. Hablaremos del gobierno japonés para un esquema más apropiado, por ejemplo, SSW (trabajador calificado especificado) u otros patrones de trabajo oficiales», dijo Karding en un comunicado en Yakarta el miércoles.

La declaración que transmitió después de su reunión con las filas de la Embajada de Indonesia (KBRI) en Tokio, Japón, el martes. Durante la reunión, Karding destacó la práctica de enviar a los trabajadores migrantes con un estado de pasantía. De hecho, en realidad trabajan lleno.

Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding Foto : Entre/Ho-Ministry of P2MI

Karding dijo que el presidente Prabowo Subianto dio un mandato al Ministerio de P2MI para garantizar una protección integral para PMI, al tiempo que aumentó las divisas del país a través de la colocación de trabajadores calificados en el extranjero.

Japón se considera uno de los países de colocación de prioridad porque se proyecta que la necesidad de mano de obra en el país de Sakura alcanzará a 639,000 personas por año de todo el mundo.

«Si Indonesia puede llenar solo un 10 por ciento, significa que hay alrededor de 63,000 trabajadores cada año. Esta es una gran oportunidad que no debe perderse. Pero deben dejar procedimientos, capacitados, certificados y, lo más importante, dominar a los japoneses», dijo.

Para responder esa necesidad, el Ministerio de P2MI prepara una serie de pasos, entre Otros abren clases de migrantes en escuelas y campus, así como consolidan a los trabajadores migrantes completos que han trabajado en Japón para convertirse en voluntarios de la enseñanza de idiomas.

Además de mejorar las habilidades lingüísticas, la cardado también enfatiza la necesidad de ajustar los estándares de certificación laboral para satisfacer las necesidades japonesas.

«No solo queremos enviar PMI, sino que asegúrese de que estén protegidos, hábiles y listos para competir», dijo Karding.

Dijo además que la colocación de PMI a Japón debe hacerse de manera proactiva y coordinada. La colaboración con la embajada indonesia en Tokio, el gobierno japonés, para los actores comerciales es la clave para garantizar que los trabajadores migrantes reciban una protección óptima.

«Indonesia está lista para satisfacer las necesidades de los trabajadores en Japón. Pero no solo se ve como números. Lo más importante, PMI debe colocarse de manera digna», dijo. (Hormiga)