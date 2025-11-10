Esta es una manera fácil de ver la Selección Nacional de Indonesia Sub-17 vs Honduras en el Mundial Sub-17 2025

VIVA – Equipo Nacional Indonesia Sub-17 tendrá esta noche el partido más decisivo del Mundial Sub-17 2025. Las jóvenes tropas de Garuda se enfrentarán a Honduras en un duelo a vida o muerte por el billete a dieciseisavos de final.

Este partido se celebró en el Field 2 Aspire Zone, Doha, Qatar, el lunes 10 de noviembre de 2025 por la noche, a partir de las 21.45 WIB. El partido se podrá seguir en directo a través de live streaming fifa+.

Aunque perdió dos veces ante Zambia y Brasil, la oportunidad de Indonesia de avanzar a la fase eliminatoria no está completamente cerrada. Actualmente el equipo de Nova Arianto ocupa la tercera posición del Grupo H con cero puntos.

El escenario es simple: Indonesia debe ganar. Tres puntos de Honduras abrirán el camino hacia los 32 primeros por la ruta del mejor tercer lugar. Ocho de los 12 equipos que terminen en tercer lugar tendrán derecho a pasar a la siguiente ronda.

Estadísticamente, las oportunidades de Indonesia están bastante abiertas. Honduras tampoco ha ganado ni un solo punto después de sufrir dos duras derrotas ante Brasil y Zambia. Estas condiciones hacen que este partido se prevea abierto y lleno de prestigio.

Nova Arianto pidió a su equipo que pareciera relajado pero que se mantuviera concentrado. «Todavía tenemos una oportunidad y los niños conocen el significado de este partido. La concentración, la disciplina y el entusiasmo son las claves», dijo Nova en la sesión previa al partido.

El joven Garuda volverá a confiar en la velocidad de las bandas y la creatividad en el mediocampo. Se espera que nombres como Zahaby Gholy y Evandra Florasata puedan marcar la diferencia en este partido crucial.

Mientras tanto, se cree que Honduras se mostrará agresivo desde el principio para proteger su última oportunidad en el torneo. Ambos equipos necesitan una victoria para mantener sus esperanzas de clasificarse.

Si logran una gran victoria, Indonesia tiene la oportunidad de entrar entre los ocho primeros de la mini clasificación y ocupar el tercer lugar. Sin embargo, un empate o una derrota seguramente pondrán fin al viaje de Garuda Muda en Qatar.

El apoyo público en el país ha vuelto a aumentar. Miles de internautas han inundado las columnas de comentarios de las redes sociales de la FIFA y la AFC, animando a los jóvenes jugadores rojiblancos.

El partido de esta noche será una prueba mental y de dureza para el joven equipo de Indonesia: una última apuesta para mantener el nombre de la nación en el escenario mundial.