Esta es una lista de rutas Transjakarta que han estado operando después de la demostración

Domingo 31 de agosto de 2025 – 10:02 Wib
Yakarta, Viva – PT Transjakarta Revencer a la mayoría de los servicios a partir del domingo a las 09.00 WIB.
«Ya operando a los clientes de servicio. BRT (autobús Rapid Transit) 13 de 14 ruta (ya operando), Brt Cross Corredor 4 de 16 rutas, no BRT 55 de 94 rutas, Mikrotrans 95 de 98 rutas «, dijo el jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa (CSR) Ayu Wardhani en Yakarta el domingo.
AYU también entregó una lista de rutas Transjakarta que ya estaban funcionando.
Los siguientes detalles:
Brt
1. Corredor 1 Normal
2. Corredor 2 Normal
3. Corredor 3 Normal
4. Corredor 4 Normal
5. Corredor 6 Normal
6. Corredor 7 Normal
7. Corredor 8 Normal
8. Corredor 9 Diversión a través del corredor Semanggi 1
9. Corredor 10 Normal
10. Corredor 11 Normal
11. Corredor 12 Sunter Acortamiento
12. Corredor 13 Normal
13. Corredor 14 Normal
Corredor BRT Cross
1. 13B normal
2. 13e Normal
3. 3H Normal
4. 3f Slipi Acortamiento
No BRT
1. 1e normal
2. 1Q normal
3. 8E Normal
4. 8d Normal
5. 1M Normal
6. 1c normal
7. 9h Normal
8. 6t normal
9. 6n Normal
10. 6W Normal
11. 6U Normal
12. 7A Normal
13. 7b normal
14. 7q normal
15. 3E Normal
16. 3B normal
17. 3A Normal
18. 3H Normal
19. S21 Normal
20. D11 Normal
21. D21 Normal
22. D41 Normal
23. 11d Normal
24. P11 Normal
25. 8k normal
26. S11 Normal
27. 1A Normal
28. B41 Normal
29. 7C Normal
30. 7V Normal
31. S22 Normal
32. T31 Acortamiento al delantero de la playa
33. 7p Normal
34. 7W Normal
35. 8n Petamburan Slipi Acortamiento
36. 8c normal
37. 9h Normal
38. B25 Normal
39. 7e Normal
40. 3E Normal
41. 6c normal
42. 6d Normal
43. 5B Normal
44. 5f Normal
45. 6K normal
46. 5m Normal
47. 5n Normal
48. 4B normal
49. 6Q normal
50. T11 Normal
51. 3d normal
52. 4e normal
53. 11b normal
54. 10b normal
55. 11p Normal
Microtrano
1. Jak 02
2. Jak 03
3. Jak 04
4. Jak 06
5. Jak 07
6. jak 08
7. jak 09
8. Jak 10
9. Jak 10a
10. Jak 10b
11. Jak 11
12. jak 12
13. Jak 13
14. Jak 14
15. Jak 16
16. Jak 18
17. jak 19
18. Jak 20
19. Jak 21
20. jak 22
21. Jak 25
22. Jak 26
23. jak 27
24. Jak 28
25. jak 30
26. Jak 31
27. jak 32
28. Jak 33
29. Jak 34
30. Jak 35
31. Jak 36
32. Jak 37
33. Jak 38
34. Jak 39
35. Jak 40
36. Jak 41
37. Jak 42
38. Jak 43b
39. Jak 43c
40. jak 44
41. Jak 45
42. Jak 46
43. Jak 47
44. Jak 48a
45. Jak 49
46. Jak 50
47. Jak 51
48. Jak 52
49. Jak 53
50. Jak 54
51. Jak 56
52. Jak 58
53. Jak 59
54. Jak 60
55. Jak 61
56. Jak 64
57. Jak 71
58. Jak 72
59. Jak 73
60. Jak 74
61. Jak 75
62. Jak 76
63. Jak 77
64. Jak 78a
65. Jak 78b
66. Jak 79
67. Jak 80
68. Jak 84
69. Jak 85
70. Jak 86
71. Jak 93
72. Jak 95
73. Jak 98
74. Jak 99
75. jak 100
76. Jak 102
77. Jak 105
78. Jak 106
79. Jak 107
80. jak 108
81. Como 110a
82. Jak 112
83. Jak 113
84. Jak 115
85. Como 117
86. Jak 118
87. Jak 120
88. Jak 87
89. Jak 15
90. Como 88
91. Como 89
92. Jak 01
93. Jak 05
94. Como 29
95. Como 90
«Los clientes pueden actualizar la información regularmente en las aplicaciones oficiales y las redes sociales de Transjakarta», agregó Ayu. (Hormiga)
