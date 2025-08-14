Esta es una lista de activos demandados por Erin a Andre Taulany

VIVA – lector Andre TaulanánFahmi Bachmid reveló que Rien Watia Trigina o Erin le exigieron que regresara a su cliente de regreso. El reclamo posterior presentado por Erin está relacionado con propiedades móviles e inamovibles y activos mutuos.

«Andre Taulany fue demandado relacionado con varios activos, incluidos activos vivos y conjuntos, y tantos activos fueron demandados», dijo el abogado de Andre Taulany, Fahmi Bachmid, dijo del Nitnot YouTube Show.

Los activos móviles demandados por Erin incluyen casas y edificios, bancos, acciones, tierras, para mover bienes. No es broma de los puntos leídos por el propio Fahmi Bachmid, hay más de 20 activos que se exigen.

«Hay varias demandas que se enumeran en el terreno y se construyen 9, mudan bienes 13, stock 2, cuenta de Bang 4, póliza de seguro 4, terreno y edificios establecidos 9, bienes móviles 11», continuó Fahmi mientras leyendo el archivo de demanda.

Mientras tanto, en esa ocasión, Fahmi también solicitó que Erin ya no involucre a sus hijos en los problemas de su hogar con Andre Taulany.

«Advierto a pedido de Andre Taulay, los niños no deben unirse, todos pueden no unirse a este problema», dijo.

En esa ocasión también, Fahmi reveló que la demanda posterior presentada por Erin solo fue demolida al público hoy. Incluyendo a sus hijos para que sepan a qué se enfrenta el padre.

«Esta es toda la demanda.

Anteriormente, Andre Taulany demandó por divorcio Erin Taulanán al Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA) en abril de 2024. Sin embargo, el panel de jueces rechazó la demanda por divorcios. Andre Taulany luego presentó una apelación sobre la decisión de Pa Tigaraksa ante el Tribunal Superior de Banten el 25 de septiembre de 2024. Sin embargo, el Tribunal Superior Religioso de Banten (PTA) rechazó la apelación propuesta por Andre. El 9 de abril de 2025, Andre Taulany nuevamente solicitó el divorcio contra Erin Taulany.