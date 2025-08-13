Esta es una lista de 76 National Paskibraka 2025 de servicio en el Palacio Merdeka el 17 de agosto

Miércoles 13 de agosto de 2025 – 20:11 Wib
Yakarta, Viva – Hasta 76 candidatos para los asaltantes de bandera de la herencia (Paskibraka) estará de servicio en el 80 aniversario de la República de Indonesia en El palacio independienteel domingo 17 de agosto de 2025.
Los candidatos de Paskibraka y varios otros oficiales ceremoniales han llevado a cabo ejercicios o ensayos sucios celebrados el martes 12 de agosto al miércoles 13 de agosto de 2025. El ejercicio cubre la mayor parte del acuerdo de los acontecimientos.
Los oficiales de Paskibraka han aprobado una selección estricta del nivel regional al nacional. Cada provincia está representada por un hijo y una hija.
La siguiente es una lista de nombres de miembros del National Paskibraka 2025 citado de la carga de Indonesia:
1. Aceh
Muhammad Ridho
Nathania Putri Diwansyah
2. Sumatra del Norte
Adinata Kurniawan Haraha[[[[
Kristine Andeska BR Ginting
3. West Sumatra
Habib Burhan
Lulu Athul Fuadahah
4. Riau
Rafael Varia
Alya Zahra Khalisah
5. Islas Riau
Bagas yudha pratama
Thifaal maahirah atika
6. Bangka Belitung
Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz
FILISH AITQAH MAHYA
7. Jambi
Frans Sokhi Lase
Nindya Eltsani Fawwaz
8. Sur Sumatra
Ahmad Noval al Farizi
Insuf
9. Bengkulu
Rizqullah naufal habibie bi
Khanza Nabilla Putri
10. Lampung
Muhammad Ghaalib al Ghifari
Hizo Ira Puspa Nandinin
11. Banten
Affan zahwan ramadhan
Daniella chia Caely
12. Dki Yakarta
Farrel Argantha Irawan
Sulta najwa
13. Java Occidental
Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya
Princesa kyla
14. Java central
Muhammad Rasya Alfarelhudy
Anindya PuTri Aprilia
15. Di Yogyakarta
Faishal Ahmad Kurniawan
Naura aulia putri darmawan
16. Java este
Arka bintang isádkauthar
Kayla Zahra Elfirina Taftiana
17. NTB
Arafat Abdullah Hanif
Mutia yuningsih
18. NTT
Paulus Gregory Afrizal
Merlín Anggraeni Mausali
19. Bali
I Kadek Mentor triste Ananta Wicaksana
Ni putu anindya permata wardana
20. West Kalimantan
Gregory Marhico
Chelsea Olivia
21 Kalimantan Central
Angga Nugraha Zaáhir
Que Wulandari
22. South Kalimantan
Dimas budiman
Alvina Dhiya Kamila Faradisa
23. East Kalimantan
El-Rait Mjahd lejos.
Putri nur azizah
24. Norte Kalimantan
Nabi el zahr
Tablela ismayati assa
25. Sulawesi del norte
Firji Beeg
Bianca Alessia Christabella Lantang
26. Central Sulawesi
Riswan Komian
Anggita damayanti
27. South Sulawesi
Dispentamiento de infantarri
Aliah Sakira
28. Southeast Sulawesi
Muhammad faiq alimuddin
Waode alika zea chaninya
29. Gorontalo
Misericordia de la vida
Amelya Indira Zahra Habibie
30. West Sulawesi
Hilton Pratama Mantong
Zalfa naqiyya
31. Maluku
Samuel estaré allí
Inggrid Christiani Nahak
32. North Maluku
M aqsyahiful ikram
Beatrix Missy
33. Papúa
Theodore Alfredo Wanma
Friyella msiren
34. Papúa Occidental
Hayavi Arsenal Lemauk
Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi
35. Southwest Papua
FRANS Invitar
Esterline Putri Wulandari Wartasen
36. Montañas de Papua
Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage
Kenny Maria Eluya
37. Papúa central
Matthew Farel Jun Abetyp Sawo
Estinamente Clara Muyapa
38. South Papua
Abraham Sarau
Terisia Devota Wanggimo.
