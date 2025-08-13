Esta es una lista de 76 National Paskibraka 2025 de servicio en el Palacio Merdeka el 17 de agosto


Miércoles 13 de agosto de 2025 – 20:11 Wib

Yakarta, Viva – Hasta 76 candidatos para los asaltantes de bandera de la herencia (Paskibraka) estará de servicio en el 80 aniversario de la República de Indonesia en El palacio independienteel domingo 17 de agosto de 2025.

Los candidatos de Paskibraka y varios otros oficiales ceremoniales han llevado a cabo ejercicios o ensayos sucios celebrados el martes 12 de agosto al miércoles 13 de agosto de 2025. El ejercicio cubre la mayor parte del acuerdo de los acontecimientos.

Los oficiales de Paskibraka han aprobado una selección estricta del nivel regional al nacional. Cada provincia está representada por un hijo y una hija.

La atmósfera del entrenamiento de Paskibraka y el oficial de la Ceremonia del 80 aniversario en el Palacio de Merdeka

La atmósfera del entrenamiento de Paskibraka y el oficial de la Ceremonia del 80 aniversario en el Palacio de Merdeka

Foto :

  • Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La siguiente es una lista de nombres de miembros del National Paskibraka 2025 citado de la carga de Indonesia:

1. Aceh
Muhammad Ridho
Nathania Putri Diwansyah

2. Sumatra del Norte
Adinata Kurniawan Haraha[[[[
Kristine Andeska BR Ginting

3. West Sumatra
Habib Burhan
Lulu Athul Fuadahah

4. Riau
Rafael Varia
Alya Zahra Khalisah

5. Islas Riau
Bagas yudha pratama
Thifaal maahirah atika

6. Bangka Belitung
Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Alfaiz
FILISH AITQAH MAHYA

7. Jambi
Frans Sokhi Lase
Nindya Eltsani Fawwaz

8. Sur Sumatra
Ahmad Noval al Farizi
Insuf

9. Bengkulu
Rizqullah naufal habibie bi
Khanza Nabilla Putri

10. Lampung
Muhammad Ghaalib al Ghifari
Hizo Ira Puspa Nandinin

11. Banten
Affan zahwan ramadhan
Daniella chia Caely

12. Dki Yakarta
Farrel Argantha Irawan
Sulta najwa

13. Java Occidental
Andi Java Ibnu Hajar Sinjaya
Princesa kyla

14. Java central
Muhammad Rasya Alfarelhudy
Anindya PuTri Aprilia

15. Di Yogyakarta
Faishal Ahmad Kurniawan
Naura aulia putri darmawan

16. Java este
Arka bintang isádkauthar
Kayla Zahra Elfirina Taftiana

17. NTB
Arafat Abdullah Hanif
Mutia yuningsih

18. NTT
Paulus Gregory Afrizal
Merlín Anggraeni Mausali

19. Bali
I Kadek Mentor triste Ananta Wicaksana
Ni putu anindya permata wardana

20. West Kalimantan
Gregory Marhico
Chelsea Olivia

21 Kalimantan Central
Angga Nugraha Zaáhir
Que Wulandari

22. South Kalimantan
Dimas budiman
Alvina Dhiya Kamila Faradisa

23. East Kalimantan
El-Rait Mjahd lejos.
Putri nur azizah

24. Norte Kalimantan
Nabi el zahr
Tablela ismayati assa

25. Sulawesi del norte
Firji Beeg
Bianca Alessia Christabella Lantang

26. Central Sulawesi
Riswan Komian
Anggita damayanti

27. South Sulawesi
Dispentamiento de infantarri
Aliah Sakira

28. Southeast Sulawesi
Muhammad faiq alimuddin
Waode alika zea chaninya

29. Gorontalo
Misericordia de la vida
Amelya Indira Zahra Habibie

30. West Sulawesi
Hilton Pratama Mantong
Zalfa naqiyya

31. Maluku
Samuel estaré allí
Inggrid Christiani Nahak

32. North Maluku
M aqsyahiful ikram
Beatrix Missy

33. Papúa
Theodore Alfredo Wanma
Friyella msiren

34. Papúa Occidental
Hayavi Arsenal Lemauk
Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi

35. Southwest Papua
FRANS Invitar
Esterline Putri Wulandari Wartasen

36. Montañas de Papua
Fransiscus Xaverius Pahabol Hisage
Kenny Maria Eluya

37. Papúa central
Matthew Farel Jun Abetyp Sawo
Estinamente Clara Muyapa

38. South Papua
Abraham Sarau
Terisia Devota Wanggimo.

