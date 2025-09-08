Esta es una gran responsabilidad

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 22:46 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente inaugurado Mochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan como Ministro de Hajj y Umrah. Mientras que Dahnil Anzar Simanjuntak fue nombrado Viceministro de Hajj y Umrah.
Gus Irfan afirmó tener responsabilidad que es pesado después de ser nombrado ministro de Hajj y Umrah. Además, después de obtener una dirección directa del presidente indonesio Prabowo Subianto.
«Lo que fue transmitido por el Presidente, la asignación a nosotros como Ministro de Hajj y Viceministro de Hajj Bang Dahnil fue un mandato y una gran responsabilidad. Dije que era difícil porque los últimos 10 meses supe exactamente cómo el Medan Hajj tanto en Indonesia como en Saudi», Gus Irfan contó a los periodistas en el complejo del Palacio Presidente, el lunes 8 de septiembre, 2025.
En su dirección, Prabowo, llamado Gus Irfan, solicitó que el Ministerio de Hajj y Umrah pudiera proporcionar los mejores servicios, especialmente para peregrinaje Indonesia.
«Después de la inauguración, el presidente nos invitó a su habitación, hablando de muchas cosas y relacionado con la peregrinación, dijo todo lo que debe hacerse, hacer para proporcionar el mejor servicio a nuestros peregrinos», dijo.
La inauguración se llevó a cabo de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del período 2024-2029.
Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Gus Irfan y Dahnil Anzar Simanjuntak.
«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.
«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.
