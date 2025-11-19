Esta es su iniciativa, la haré oficial.

Miércoles 19 de noviembre de 2025 – 12:01 WIB
Jacarta – Presidente Rhode Island Prabowo Subianto elogió nuevamente al ex presidente Joko Widodo (Jokowi) al inaugurar Hospital Cardiología de Emirates Indonesia (KEI) en Solo, Java Central, el miércoles 19 de noviembre de 2025.
Porque vuelve a inaugurar el desarrollo que se inició cuando Jokowi dirigió Indonesia cuando era el séptimo presidente.
«La construcción de este hospital también es una iniciativa del presidente Joko Widodo, gracias a Dios. Se inició por iniciativa suya, cuando asumió el cargo», dijo Prabowo.
El Jefe de Estado reconoció que tuvo mucha suerte en este sentido. Dijo que el momento de toma de posesión que celebró mientras era Presidente de la República de Indonesia era un destino que no se podía evitar.
«Sí, tengo mucha suerte de que haya sucedido, lo hice oficial. Ese destino no se puede rechazar. Sí, esto es un gran corazón», afirmó.
Para obtener información, el Hospital de Cardiología de los Emiratos de Indonesia está ubicado en Solo Techno Park, ciudad de Surakarta, Java Central. Este hospital es una subvención de desarrollo de Gobierno Emiratos Árabes Unidos (PEA) al Gobierno de Indonesia por un valor de 417.300 millones de IDR o el equivalente a 25 millones de dólares.
El hospital también está diseñado como un centro de referencia de servicios. corazón para Java Central, bricolaje y áreas de enfermería, así como un hospital universitario y un centro de investigación cardiovascular.
A continuación, Dr. RSUP. Sardjito fue designado por el Ministerio de Salud para administrar íntegramente este hospital para brindar servicios a nivel global.
Este hospital estará operativo a partir del 6 de octubre de 2025, con capacidad de servicio de emergencia, ambulatorio y hospitalario, incluidas salas VIP y President Suite, y soporte de UCI y Cathlab, se proyecta que KEI Hospital se convierta en uno de los principales centros de servicios cardíacos en la región asiática.
KEI Hospital está equipado con varios equipos médicos avanzados, que incluyen: Hybrid Cathlab Siemens Artis Q Floor Combo, CT Scan Somatom Go.Top, MRI Siemens Magnetom Sempra, DR
Con el apoyo de esta tecnología de vanguardia, se espera que KEI Hospital pueda manejar casos de enfermedades cardíacas con los más altos estándares de servicio.
Además de los servicios de cardiología intervencionista y cirugía cardíaca, KEI Hospital también brinda servicios de diagnóstico completos (tomografía computarizada, resonancia magnética, ecocardiografía, caminadora, monitorización Holter, ultrasonido 4D), servicios de hemodiálisis y un centro de cuidados intensivos para pacientes con insuficiencia cardíaca.