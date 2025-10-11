Jacarta – Llegan noticias impactantes del mundo de la música internacional. banda irlandesa, kodalinaanunciaron oficialmente su disolución después de más de una década de trabajo. El anuncio se realizó directamente subiéndolo a su cuenta oficial de Instagram. @kodaline.

«Después de más de una década, es hora de decir adiós. Con todo nuestro amor». escribió Kodaline en una breve declaración, citada el sábado 11 de octubre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En el vídeo subido que acompaña al anuncio, el personal de Kodaline también expresó su emoción.

«Sabemos que esto puede ser sorprendente y debe ser agridulce para nosotros también. Lo que compartimos con ustedes ha cambiado nuestras vidas para siempre», dijo Kodaline en el video que subió.

Para concluir su largo viaje, Kodaline anunció que lanzarían su quinto y último álbum en noviembre de 2025, acompañado de una gira de despedida por varios países europeos. Se dice que esta gira es una forma de aprecio y gratitud hacia los fans que los han apoyado lealmente desde el comienzo de su carrera.

El líder Steve Garrigan explica el razonamiento detrás de esta emotiva decisión.

«Este no es un final triste. Simplemente sentimos que es el momento adecuado para cerrar este capítulo con gratitud», dijo Steve.

Esta noticia sacudió inmediatamente los corazones de los fieles seguidores de Kodaline. Miles de comentarios inundaron su carga en Instagram, que contenían expresiones de tristeza, gratitud y nostalgia.

“Cuando dijiste tu último adiós, morí un poco por dentro… nunca golpeé más fuerte que hoy”, tulis internauta.

«Gracias por tus canciones que han acompañado mi vida después de la ruptura durante muchos años. Siempre, honesta, completamente y verdaderamente te amaré», dijo otro.

«Incluso si te sientes molesto, definitivamente escucharás la canción», dijo el internauta.

“Esta es mi mayor angustia del año”, mintió Ucap Yang.

Kodaline se formó por primera vez en 2005 bajo el nombre de 21 Demands, antes de cambiar oficialmente su nombre a Kodaline en 2012. Hicieron su debut con la canción Give Me a Reason, a la que luego siguió el éxito con álbumes como In a Perfect World (2013), Coming Up for Air (2015), Politics of Living (2018) y One Day at a Time (2020).