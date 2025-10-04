Esta es la ubicación del evento Honda Bikers Day 2025

Yakarta, Viva – Día de los ciclistas de Honda (HBD) 2025 se confirma que se celebra nuevamente este año. El evento anual se conoce como el punto de reunión de la comunidad de usuarios de motocicletas Honda de varias regiones. Se espera que miles de ciclistas asistan a la actividad.

Este año, HBD ingresó a la 14ª implementación. El evento máximo está programado para el 15 de noviembre de 2025 en el Batallón 303 SSM Cibuluh, Garut, West Java. El comité lleva el tema «Festival de la Hermandad» como la identidad principal de la celebración.

Se prepararon varias agendas para dar la bienvenida a la llegada de los participantes. Entre estas competiciones entre las comunidades, los bikers puestos, las actuaciones musicales. También se agregarán varias actividades contemporáneas para que el evento esté más cerca de la generación más joven.

El registro de participantes se ha abierto desde el 23 de septiembre de 2025. El club o la comunidad de motocicletas Honda pueden registrarse a través de la página oficial de HBD. Los participantes también pueden estar presentes directamente en la ubicación siguiendo los procedimientos aplicables.

El gerente general de planificación y análisis de marketing de la división AHM, Andy Wijaya, dijo que HBD es un foro importante para la comunidad. Según él, este evento sirve para fortalecer a los ciclistas en varias regiones.

«El Día de los Bikers de Honda es una verdadera manifestación de los fuertes lazos de la Hermandad entre los ciclistas en el país», dijo, citado por Viva Automotive de una declaración oficial, el sábado 4 de octubre de 2025.

Además de los eventos de entretenimiento, HBD también proporciona espacio para que los ciclistas muestren creatividad. Se realizarán giras juntas, exhibiciones comunitarias y actividades temáticas jóvenes. Se espera que esta variedad de actividades proporcione diferentes experiencias para los participantes.

HBD 2025 también estará presente antes en tres islas principales antes de dirigirse a la cima de la celebración. A partir de Medan, Sumatra, el 11 de octubre de 2025 en el Palacio Maimun. Luego continuó a Balikpapan el 25 de octubre de 2025 y Manado el 1 de noviembre de 2025.

La presencia del evento en las tres regiones involucró a la red local de distribuidores Honda Main. Esta colaboración respalda la implementación de actividades para llegar a más comunidades. El evento regional, así como un cálido en lo más destacado del evento en West Java.

Cada ubicación se elige considerando el potencial de la comunidad en el área. Se sabe que Medan, Balikpapan y Manado tienen una base activa de ciclistas. Su presencia se considera importante para mantener la sostenibilidad de la tradición HBD.