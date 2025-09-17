Esta es la tarea de Qodari después de ser designado como Jefe de Gabinete Presidencial

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto instalado Muhammad Qodari Convertirse en el jefe de personal presidencial (KSP) en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025. El previamente se desempeñó como subdirector de personal presidencial.

Qodari afirmó obtener la dirección del presidente Prabowo Subianto para ayudar a socializar el programa gobierno.

«Si la tarea del Presidente es clara en el perpresa, es decir, monitorear las evaluaciones de los programas de prioridad. Pero también vemos que muchas cosas hechas por el gobierno deben ser socializadas», dijo Qodari.



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Qodari enfatizó que KSP sabe que casi todos los programas de prioridad del gobierno, que van desde logros hasta desafíos en el campo. Por lo tanto, KSP puede explicar directamente los beneficios de la política al público.

Por ejemplo, aludió a un programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) que según él tiene la intención de superar la brecha nutricional de los niños indonesios.

«MBG es superar la brecha nutricional porque resulta que el 20 por ciento de nuestros niños están atrofiados. Bueno, la nutricional es, de hecho, el coeficiente intelectual debe mejorarse, de modo que la calidad de nuestros recursos humanos es buena y puede competir con los países vecinos, Singapur, querer China, querer Estados Unidos, etc.», dijo.



Además de Qodari, Prabowo también inauguró a otros funcionarios. La siguiente es una lista:

– Menko Polkam: Djamari Chaniago

– Menpora: Erick Thohir

– Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y Reforma Polri: Ahmad Dofiri

– Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno: Angga Raka Prabowo

– Wamenaker: Afriandsyah Noor

– Wamenhut: Rohmat Marzuki

– Wamenkop: Farida Faricha

– Representante de BGN Head: Naniek S Dayang

– Adjunto de BGN: Sonny Sanjaya

– Jefe de LKPP: Sarah Sadiqa