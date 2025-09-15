Esta es la sensación de conducir el nuevo Honda Adv 160, cómodo para el día y las giras

VIVA – Después de ser lanzado oficialmente la semana pasada, entusiasmo por scooter el último Honda Sentido inmediatamente. Viva Automotive tiene la oportunidad de intentarlo directamente performar Nueva Honda ADV160 de Ahm Centro de conducción y entrenamiento de seguridad, Cikarang Pusat, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: Story of Oil Change Apes, MPV de lujo usado y cuotas ADV 160 ROADSYNC



El juicio se realizó en la trayectoria diseñada para parecerse a condiciones de carretera reales en Indonesia que van desde caminos rectos, giros agudos, derivados, hasta caminos baches. El objetivo es medir el rendimiento, la agilidad y la comodidad. motor Esto está en varios campos.



Mostrar nuevo Honda Adv 160

Leer también: Los segundos de las 2 cajas de cajas de motos hasta la muerte en Kalideres



Desde la primera vista, el nuevo Honda ADV160 inmediatamente exuda una impresión elegante que es típica de los SUV de dos ruedas. El nuevo diseño en el escudo de la pierna (protector de piernas) proporciona una silueta más masculina y caracterizada. Ya no se ve como un gran scooter ordinario, este modelo ahora refleja un aura difícil para conquistar varias condiciones de carretera.

Además de la nueva apariencia, Honda también agregó el puerto USB tipo C para cargar el dispositivo, así como la tecnología Honda RoadSync en la variante más alta. Esta característica permite a los conductores acceder a la navegación, la música, las llamadas, a mensajes en manos libres con solo comandos de voz, aumentar la comodidad y la seguridad al conducir.

Leer también: Kawasaki lanza un nuevo esquema de color para la moto 2026, ¡pareciendo más elegante!



Nuevo color, la identidad se está volviendo premium

Honda también refresca el ADV160 con una nueva opción de color que resalta un aura exclusiva. La variante de SUV marrón (marrón brillante) del tipo RoadSync parece elegante y es el primer color utilizado en la línea del motor Honda. Mientras que el tipo de ABS viene con el color del tono de la Tierra que confirma un personaje difícil, adecuado para los automovilistas que desean ser diferentes.

Prueba de rendimiento en rutas desafiantes

Las pruebas en la ruta de la carretera llena de baches demuestran la calidad de la suspensión del subtanco trasero que puede reducir bien los choques, haciendo que el conductor se sienta estable y cómodo. Cuando se llena de la curva, ADV160 también muestra una agilidad agradable, gracias a la suspensión delantera telescópica y los neumáticos de doble propósito que lo hacen estable en varias condiciones de la carretera.

Al enfrentar las inclinaciones y los derivados, el motor ESP+ de 160cc proporciona una potencia receptiva y potente. Esta moto no solo es dura en el camino recto, sino que también es capaz de arrasar los desafiantes contornos de la carretera sin perder el rendimiento, reforzando su imagen como un verdadero scooter SUV.



Probando la dureza del nuevo Honda Adv 160 Foto : Pt Astra Honda Motor (AHM)

No solo eso, Honda también muestra el concepto de modificación de SUV Street para ADV160, con una exhibición única de Aurora. Los cambios incluyen la suspensión delantera al alza, el monoshock trasero, la distancia entre ejes más larga, el sistema de frenado mejorado, el silenciador de carreras, las luces LED modernas, lo que lo hace parecer más elegante y potente.

De todas las experiencias de conducción, el nuevo Honda ADV160 se demuestra no solo un gran scooter, sino un scooter SUV moderno versátil. El diseño elegante, el rendimiento difícil del motor, la suspensión confiable, las características de conectividad sofisticadas y las opciones de color exclusivas lo convierten en la elección correcta para los automovilistas que desean una moto diaria y una orgullosa amiga de aventura.