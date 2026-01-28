Esta es la respuesta del Palacio a la candidatura de Juda Agung Santer a viceministro de Finanzas

Jacarta – El Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, ha abierto su voz respecto al nombre de Juda Agung, ampliamente mencionado como candidato a Viceministro de Finanzas (Wamenkeu) sustituye a Thomas Djiwandono.

Prasetyo enfatizó que esto no había sucedido. Sin embargo, no mencionó qué candidatos ocuparían el cargo de Viceministro de Hacienda. Prasetyo sólo enfatizó que el asiento vacío dejado por Thomas pronto tendría un reemplazo.

«Todavía no. Cuando llegue el momento, quienquiera que el presidente decida ocupar el puesto vacante, les informaremos más tarde», dijo Prasetyo en el complejo. Palacio Presidencia de Yakarta, miércoles 28 de enero de 2026.

Destacó que antes de decidir el nombramiento de un nuevo viceministro de Finanzas, el Presidente Prabowo Subianto realizará un estudio y solicitará la opinión del Ministro de Finanzas. Antiguo Yudhi Sadewa sobre el reemplazo de Thomas en el Ministerio de Finanzas.

«Más tarde, después de ese proceso, nosotros, el presidente, definitivamente llevaremos a cabo lo que se llama una especie de estudio y pediremos opiniones, por supuesto, con el Ministro de Finanzas sobre la renovación del puesto de Viceministro de Finanzas que anteriormente ocupó el Sr. Thomas Djiwandono, quien ahora servirá en el Banco de Indonesia», dijo.

Anteriormente se informó que el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que el ex vicegobernador del Banco de Indonesia (BI), Juda Agung, era uno de los fuertes candidatos para ocupar el puesto de viceministro de Finanzas dejado por Thomas Djiwandono.

Sin embargo, cuando se reunió después del Foro Fiscal de Indonesia (IFF) de 2026, Purbaya dijo que tampoco sabía con certeza quién ocuparía finalmente este puesto.

«Lo he conocido (a Juda Agung) y parece ser un candidato fuerte», dijo Purbaya en Yakarta, el martes 27 de enero de 2026.

Estima que la toma de posesión del nuevo viceministro de Finanzas tendrá lugar en febrero de 2026.

«Escuché que la inauguración es en febrero, algunos dicen que debería ser en febrero. Quizás la próxima semana», dijo.

Mientras tanto, en cuanto a la distribución de funciones del Viceministro de Finanzas en el futuro, Purbaya también admitió que no sabía con certeza la decisión. Sin embargo, aseguró que los deberes de recepción de aduanas e impuestos serían manejados directamente por él.

«Tampoco sé cómo será la distribución, básicamente nos pondremos a trabajar. Limpiaré los atascos. Pero me ocuparé de las aduanas y los impuestos directamente porque son importantes para los ingresos de este año y para reducir nuestro déficit presupuestario», dijo.