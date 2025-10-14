Esta es la respuesta de KPI a la transmisión Xpose de Trans7 que se consideró insultante para Kiai

Jacarta – Presidente de la Comisión Radiodifusión Indonesia (KPI) El Centro Ubaidillah dijo que adoptaría una postura firme sobre la transmisión Trans7 pregunta internado lo que provocó un revuelo público.

Lea también: Después de la tragedia de Al-Khoziny, RPD: El Estado debe estar presente para garantizar la seguridad de Santri



«Por supuesto, esto se llevará a la sesión plenaria. Allí determinaremos qué posición institucional adoptará el KPI en relación con este caso», dijo Ubaid, su apodo, en Yakarta, el martes.

Lamentó que en el programa Xpose de Trans7 se difundiera una emisión sobre internados islámicos que se consideró que violaba los nobles valores de la radiodifusión.

Lea también: El comienzo de la causa de la ira pública por las transmisiones de TRANS7 que supuestamente insultaban a los internados islámicos y a Kiai



«La transmisión pretende ser un puente que pueda fortalecer la integración nacional. Esta transmisión realmente causó conmoción porque se consideró que ofendía la atmósfera espiritual del internado islámico», dijo.

Según él, los internados islámicos como instituciones educativas y religiosas han hecho contribuciones desinteresadas a esta nación.

Lea también: Se sospecha que la transmisión Xpose de Trans7 acosa a los internados islámicos. ¿Qué es el ‘Ngalap Blessing Kiai’ que suelen realizar los estudiantes de internados islámicos?



Incluso antes de la independencia, continuó Ubaid, los internados islámicos luchaban por promover una actitud de tolerancia, compasión y participación en la lucha por la independencia de Indonesia.

«Sabemos que los internados islámicos contribuyen mucho al país, desinteresadamente. Esta transmisión parece hacer pensar al público que los interesados ​​carecen de empatía y que su conocimiento sobre los tesoros de los internados islámicos es cuestionable», afirmó.

Por lo tanto, KPI continuará con este caso según el mecanismo aplicable.

Ubaid también hizo un llamamiento a las instituciones de radiodifusión para que prioricen la precaución al transmitir información en las redes sociales.

«Instamos a las instituciones de radiodifusión a priorizar la normativa como referencia para la emisión de programas radiofónicos haciendo referencia a fuentes creíbles y basadas en hechos», afirmó. (ENTRE)