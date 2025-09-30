Esta es la respuesta de Dasco sobre la valla publicitaria de Prabowo en Israel

Yakarta, Viva -Ponente de reputación del parlamento indonesio, Sufmi Dasco Ahmad habló sobre fotografías cartelera Imagen del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto junto con varios líderes mundiales que fueron virales en las redes sociales en varios puntos de Tel Aviv.

Dasco enfatizó que la foto del presidente Prabowo Subianto en la cartelera debe ser revisada nuevamente.

«Sí, luego solo vimos eso. Sí, nuestra opinión de que podría ser un acto que luego se llevó a cabo también debió ser revisado», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo del Parlamento en Senayan, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Sin embargo, Dasco no ha podido comentar demasiado en la cartelera de Prabowo. Sin embargo, cuestionó el propósito de la foto de Prabowo en la cartelera.

«No hemos podido concluir cuál es el propósito y el propósito», concluyó.

Para obtener información, la valla publicitaria, que se dijo que se exhibía en varios puntos en Tel Aviv, presentó a Prabowo alineado con el primer ministro Israel Benjamin Netanyahu, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed al-Nahyan, y el rey de Jordan Abdullah II.

En la primera fila, el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammad bin Salman (MBS), presidente egipcio, Abdul Fattah as-Sisi, para el presidente Palestina Mahmoud Abbas. Mientras estaban en el medio, estaban al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la valla publicitaria, se muestra una gran escritura en inglés: «Señor presidente, Israel se encuentra junto a su plan, la clave del acuerdo», completa con el logotipo de Abrahamshield.org en la parte inferior.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia enfatizó la actitud estricta del gobierno relacionada con el tema de la normalización de las relaciones con Israel.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne, representó, aseguró que Indonesia nunca abriría un espacio de reconocimiento o normalización con Israel, a menos que el país haya reconocido por primera vez independencia y soberanía palestina.

«La posición de Indonesia es muy clara de que no habrá reconocimiento y normalización con Israel a través de Abraham Accords u otras plataformas, excepto que Israel primero quiere reconocer un estado palestino independiente y soberano», dijo Yvonne en una declaración escrita, citada el martes 30 de septiembre de 2025.

Agregó, la línea de política exterior indonesia presenta constantemente la lucha de la nación palestina.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Eso es como el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia ha confirmado que cualquier visión relacionada con Israel debe comenzar a partir del reconocimiento de la independencia y la soberanía palestina», dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó, independientemente del problema de la cartelera, la posición de Indonesia no cambió en lo más mínimo. El pleno apoyo a la independencia palestina sigue siendo el principio principal de la diplomacia indonesia en el ámbito internacional.