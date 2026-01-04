Esta es la reacción de la ONU después de que Trump arrestara al presidente venezolano

domingo 4 de enero de 2026 – 14:18 WIB
Washington, VIVA – Secretario General PBB Antonio Guterres ve la acción militar Estados Unidos de América contra Venezuela es un asunto preocupante que podría crear un «precedente peligroso», afirmó el portavoz Stéphane Dujarric el sábado 3 de enero de 2026.
«Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso. El Secretario General continúa enfatizando la importancia del pleno respeto -por parte de todas las partes- al derecho internacional, incluida la Carta de la ONU», dijo Dujarric en un comunicado.
Según él, al Secretario General le preocupa mucho que no se respeten las normas del derecho internacional.
Dijo que el jefe de la ONU estaba «profundamente preocupado por la reciente escalada en Venezuela» y advirtió sobre «implicaciones potencialmente preocupantes para la región».
Guterres instó a todas las partes en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, «con pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho», según el comunicado.
Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Triunfo afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.
Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Trump también dijo que su partido administraría las refinerías de petróleo de Venezuela después del arresto de Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.
Afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa, luego de una importante operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.
Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.
Trump cree que la industria petrolera de Venezuela ha experimentado durante mucho tiempo fallas de gestión. Dijo que las compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para mejorar las instalaciones de producción y distribución, así como para reactivar el sector energético del país. Trump afirma que este paso resultará en beneficios para el pueblo venezolano y para Estados Unidos.
La propia Venezuela tiene reservas de petróleo crudo muy grandes, alrededor de 303 mil millones de barriles, o casi el 20 por ciento de las reservas totales de petróleo del mundo. Esto convierte al país en uno de los objetivos estratégicos de la política energética global de Estados Unidos.