Esta es la razón por la que Yudai Yamamoto aceptó la oferta del PSSI de convertirse en árbitro extranjero de la Liga de Indonesia.

Jacarta – PSSI trajo oficialmente árbitros extranjeros para mejorar las bases del fútbol nacional, especialmente en el aspecto del liderazgo de los partidos. Por primera vez, Indonesia nombró árbitros extranjeros como árbitros profesionales a tiempo completo en competiciones nacionales.

Lea también: Shin Tae-yong se convierte en un lugar para que los jugadores de la selección nacional de Indonesia se desahoguen tras no poder llegar al Mundial de 2026



Árbitro de Japón, Yudai Yamamotofue seleccionado para asumir el cargo a partir de enero de 2026. Esta decisión no es solo un símbolo de internacionalización, sino también parte de una estrategia a largo plazo para mejorar la calidad. Superliga Indonesia, especialmente en términos de gestión de partidos y coherencia en la toma de decisiones.

Antes de ser nombrado, Yamamoto ya había saboreado el ambiente del fútbol indonesio. Esta temporada dirigió seis partidos de la Superliga, que luego se convirtieron en material para la evaluación del PSSI y la I.League antes de tomar decisiones a largo plazo.

Lea también: John Herdman se acerca a la selección de Indonesia, medios extranjeros revelan su historial salarial





Yudai Yamamoto, el primer árbitro extranjero a tiempo completo en la Liga de Indonesia

A principios del próximo año, Yamamoto ejercerá como árbitro profesional a tiempo completo en Indonesia. Este nombramiento lo convierte en el primer árbitro extranjero en someterse a un programa de tiempo completo en competiciones nacionales en Indonesia.

Lea también: Gol anulado y dos tarjetas rojas, Rizky Ridho decepcionado con la calidad de la Superliga por culpa del árbitro



El presidente de la Comisión de Árbitros del PSSI, Yoshimi Ogawa, enfatizó que se espera que la presencia de Yamamoto tenga un impacto directo, no sólo en las decisiones en el campo, sino también en el nivel general de liderazgo del partido.

«Nos sentimos muy honrados de anunciar que el Sr. Yudai Yamamoto ha sido confirmado como árbitro profesional a tiempo completo en Indonesia como árbitro principal. Es el primer árbitro del extranjero», dijo Ogawa en la oficina de la I-League, Yakarta, el lunes 22 de diciembre de 2025 por la tarde.

Ogawa cree que la principal fortaleza de Yamamoto reside en su capacidad para gestionar los partidos, un aspecto que ha estado en el punto de mira en las competiciones nacionales.

«No se trata sólo de tomar decisiones. Especialmente sus habilidades de gestión de partidos son extraordinarias», continuó.

Desde la perspectiva de Yamamoto, la decisión de aceptar la oferta de Indonesia también estuvo impulsada por desafíos profesionales. Ve la Superliga como un proyecto interesante y diferente a experiencias anteriores.

«En mi opinión, esta oferta de Indonesia es muy especial porque la atención se centra en la Superliga», afirmó Yamamoto.

Además, en su decisión también influyeron factores culturales y la actitud de la sociedad indonesia. Admitió que vio una oportunidad única de participar directamente en el proceso de mejora de la calidad de una liga.