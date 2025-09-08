Esta es la razón por la que la policía llama a Sherina Munaf

VIVA – número Sherina Munaf También se arrastró en el caso de saquear la casa de Uya Kuya en el área de Pondok Bambu, East Yakarta. Eso fue porque afirmó haber asegurado al gato de Uya Kuya que fue saqueado por las masas.

Debido a esto, se sabe que la policía llama a Sherina Munaf. Sin embargo, Sherina se llamó no como examinó la parte, sino para proporcionar aclaraciones relacionadas con su carga en las redes sociales sobre salvar a un gato llamado Uya Kuya. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

El jefe de policía del metro de East Jakarta, el comisionado principal Pol Alfian Nurrizal, explicó que la citación había sido enviada a Sherina. Sin embargo, enfatizó que el propósito de esta citación era garantizar únicamente la verdad de la información que era viral.

«Enviamos una citación hoy. Así que esta llamada no es un examen, pero solo una aclaración, realmente no tiene Uya Kuya», dijo Alfian en Yakarta citado por Viva el lunes 8 de septiembre de 2025.

Según Alfian, la aclaración es importante porque la noticia que circula dijo que el gato fue el resultado de un botín cuando la casa de Uya Kuya fue atacada hace algún tiempo. La policía quiere garantizar el estado del animal y fortalecer la evidencia en la investigación.

«La Policía Regional de East Yakarta quiere aclarar, porque también puede ser evidencia. ¿Es cierto que los resultados del saqueo o no, aún no lo sabemos», dijo.

Uya kuya y su gato mascota

Alfian agregó la declaración directa de Sherina fue la clave para determinar si el gato pertenecía a Uya Kuya o no.

«Más tarde queremos tratar de aclarar. Debido a eso, la información es el gato de Uya Kuya, ya sea que aún no lo sepamos. Saber que debemos aclarar», explicó.

Anteriormente, Sherina subió noticias sobre salvar a un gato llamado Lili, de quien se decía que era de la casa de Uya Kuya. Dijo que toda la noche coordinó con un rescatador para garantizar la seguridad del animal.

«Uno de los gatos de la casa de Uya Kuya fue el rescate y toda la noche y @indiradiandra había coordinado directamente con el rescatador. Esta mañana fue recogido y ahora el gato está a salvo, mientras que yo soy una Foster. Esta es solo una de las posibilidades de los 16-20 de la cola del gato que se creó en ese lugar», escribió Sherina \ Sherina también describió la condición del gato en sus posibilidades de su carga.

«Las condiciones son muy delgadas, los huesos se sienten realmente cuando se aprovechan nuevamente. Para los dueños de mascotas, por favor adopta no comprar lo más posible, gatos estériles, si no pueden cuidar no preocuparse», continuó.

Mientras tanto, en el desarrollo del caso saqueo de la casa de Uya Kuya, la policía ha nombrado a 12 personas como sospechosos. Supuestamente desempeñaron el papel de provocadores, saqueando a los perpetradores, a los ataques contra oficiales que estaban en el lugar.

«12 personas que hemos nombrado como sospechosos», dijo Alfian.