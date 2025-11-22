Esta es la razón por la que la policía impidió que Roy Suryo y sus amigos viajaran al extranjero.

Jacarta – Policía Metro Jaya explicó las razones por las que su partido prohibió a los expertos en telemática, Roy Suryo y siete sospechosos en el presunto caso grado falso séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) otros en el extranjero.

Lea también: En contraste con la actitud de Roy Suryo con respecto a la mediación propuesta para el caso del diploma de Jokowi, su equipo legal incluso dijo…



El jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que esto se hizo para simplificar el proceso de investigación.

«Proceso prohibición Esto tiene como objetivo simplificar el proceso de investigación llevado a cabo por la policía de Metro Jaya. «Así que, para facilitar las cosas, se prohibió», dijo Budi en su declaración del sábado 22 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Sin miedo a ser prohibido, Roy Suryo responde con una respuesta sorprendente!





Foto de Roy Suryo Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Budi explicó que la policía de Metro Jaya todavía continúa investigando el caso del diploma de Jokowi. Finalmente, el bando de Roy Suryo también presentó testigos reveladores en el caso.

Lea también: Roy Suryo Cs Debe Presentarse Una Vez A La Semana, La Policía También Realiza Prohibiciones



«En este caso, la policía es profesional e independiente en el manejo del caso del sospechoso RS CS. Manejamos el caso en base al informe policial recibido por la policía», dijo.

La prohibición se llevará a cabo durante 20 días del 8 al 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, posteriormente la prohibición podrá ampliarse a 60 días de acuerdo con la normativa aplicable.

Se sabe que el ex ministro de Juventud y Deportes, Roy Suryo, optó por responder con indiferencia a la decisión de prohibirlo en el caso del presunto diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo. En lugar de entrar en pánico, Roy admitió que solo sonrió cuando escuchó este estado.

«Sí, simplemente sonreí y respondí a la afirmación de que estábamos prohibidos. Está bien», dijo Roy, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

Este experto en telemática asegura que la prohibición no afecta a sus actividades. Incluso reveló que había regresado de Sydney, Australia, antes de que se conociera la decisión de prohibición. Dijo que todos los materiales para la preparación del documento negro relacionado con la polémica del diploma de Jokowi están completos.

«Después de todo, está terminado. Regresé de Sydney, Australia y todos los materiales para hacer el libro de papel negro están completos, no hay necesidad de ir a Singapur», dijo.

La cosa no quedó ahí, Roy también satirizó el campus mencionado en la polémica.

«No hay necesidad de que Singapur tenga un campus falso como ese, es sólo el campus número 46 de 55 en Singapur y es un campus privado, por lo que no hay necesidad», dijo Roy.