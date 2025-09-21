Esta es la razón por la que 5 DPC todavía admite Mardiono Maju Caketum PPP

Bangkalan, Viva – Tensión política por delante del Congreso X United Development Party (PPP) Aumento. Uno de ellos está en el PPP de deliberación de trabajo regional (Mukerwil) Java del esteal que asistieron candidatos para el presidente general del apoyo de DPW de Java Oriental, Agus Suparmanto.

En el caso de que el presidente del East Java PPP DPW, Mundjidah Wahab, mencionó abiertamente que cinco consejos de liderazgo de sucursal (DPC) no siguieron las instrucciones del DPW, porque continuaron apoyando a Muhammad Mardiono Como candidato para el presidente general en la próxima conferencia PPP.

Mundjidah nombró directamente a cinco DPC, a saber, Lamongan, Bangkalan, Pasuruan, Madiun y Pacitan, que se consideraba que tenía una actitud diferente del DPW.

Presidente interino de PPP Mardiono (medio).

De repente, la declaración encendió inmediatamente la reacción de la gestión de DPC mencionada.

El secretario del DPC PPP Bangkalan, Nurhasan, enfatizó que el apoyo a Mardiono había tenido una consideración cuidadosa y no cambiaría a pesar de la presión.

«Tenemos nuestro propio Ijtihad. Esta decisión nació de nuestras respectivas creencias. Somos adecuados con el Sr. Mardiono en ninguna condición. No se puede seducir. Lo importante es que nuestra decisión permanece», dijo Nurhasan en su declaración, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Nurhasan enfatizó que la gerencia de DPC que apoyó a Mardiono afirmó no molestarse en la declaración del presidente del DPW. Lo consideró como una dinámica ordinaria antes de la conferencia del partido.

«Es normal. Lo importante es que nuestra decisión no ha cambiado, todavía apoya al Sr. Mardiono», dijo Nurhasan.

Presidente interino de PPP Mardiono.

Se planea que el Congreso del PPP se celebre a fines de septiembre y se predice que será feroz porque se predicen varios nombres como candidatos para el presidente general.