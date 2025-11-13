Esta es la razón de Prabowo para rehabilitar los buenos nombres de 2 maestros en el norte de Luwu que fueron despedidos por brindar apoyo honorario.

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi revela las razones del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dar rehabilitación buen nombre hacia dos gurú de Luwu del Norte, Abdul Muis y Rasnal.

Ellos dos despedido las consecuencias de cobrar tarifas a los padres que se recaudan para entregárselas a los maestros honorario porque se retrasó en recibir su salario.

Prasetyo explicó que el gobierno central recibió información y solicitudes por etapas sobre la rehabilitación del buen nombre de los dos profesores, Abdul Muis y Rasnal.

«Nosotros, el gobierno, recibimos información y solicitudes por etapas del público, tanto directamente como a través de las instituciones legislativas a nivel provincial», dijo Prasetyo a los periodistas el jueves 13 de noviembre de 2025.

«Luego nos coordinamos con la Cámara de Representantes a través del Vicepresidente de la Cámara de Representantes, luego durante la última semana nos coordinamos para pedir instrucciones al Presidente para proporcionar rehabilitación a los dos maestros de SMA 1, North Luwu», continuó.

Al proporcionar esta rehabilitación, el gobierno espera restaurar el buen nombre y los derechos de Abdul Muis y Rasnal.

Prasetyo también espera que este incidente pueda ser una lección para todas las partes. Recuerde, los profesores son héroes anónimos que deben ser respetados.

“Al fin y al cabo los docentes son héroes anónimos, hay que respetarlos, también hay que protegerlos, si hay problemas o hay dinámicas buscamos una buena solución”, explicó.

Por otro lado, Prasetyo espera que brindar esta rehabilitación pueda brindar un sentido de justicia a los docentes y a la sociedad en Indonesia.

Informando desde ANTARA, dos profesores de SMAN 1 Masamba en North Luwu, a saber, Abdul Muis y Rasnal, fueron despedidos como profesores de ASN por el gobernador de South Sulawesi el 4 de octubre de 2025 y el 21 de agosto de 2025, respectivamente.

Ambos fueron condenados a despido por cobrar contribuciones por valor de 20.000 IDR de sus padres en 2018. El dinero recaudado se entregó a profesores honorarios que se retrasaron hasta 10 meses en el pago de sus salarios.

No sólo fueron despedidos, sino que las ONG denunciaron a Abdul Muis y Rasnal ante la policía como sospechosos de actos criminales de corrupción. El caso pasó al nivel de casación y el panel de jueces los declaró culpables a ambos y los condenó a 1 año de prisión.