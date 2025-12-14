Esta es la prueba del supuesto romance de Jule con Yuka, la pareja de su mejor amiga de Malasia

VIVA – No Julia Prastini o mejor conocido como Navidad se ha convertido nuevamente en un tema candente de conversación en las redes sociales. Esta vez, la atención pública no sólo se centra en su vida personal tras el divorcio, sino también en las acusaciones de traición que involucran a sus seres más cercanos. Este problema surgió después de que una celebridad de Malasia revelara hallazgos que se decía que eran evidencia de una aventura.

Esta confesión provino de Aya o Aliyah Balqis, quien se sabe que tiene una amistad bastante cercana con Jule. A través de su cuenta personal de TikTok, @ayiyaaaaaaaa, Aya compartió una historia que pensó que era el punto de inflexión de todas las sospechas que había albergado. En la subida aludió a la supuesta relación ilícita entre Jule y su pareja Yusman Kusuma alias Yuka. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Julia Prastini, también conocida como Jule.

Aya explicó que la sensación de malestar había existido durante mucho tiempo. Sin embargo, optó por no acusar a nadie porque consideró que no tenía bases sólidas. Sólo recientemente admitió haber encontrado algo que lo convenció de que sus sospechas no eran sólo prejuicios.

«Hasta ahora Aya ha guardado silencio porque no tiene pruebas. Pero Alá lo ha demostrado. Alá es justo con nosotros. Si somos buenos, Alá también es bueno con nosotros», dijo, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.

El momento que se consideró más sorprendente ocurrió cuando Aya revisó el celular de su amante. Con sentimientos encontrados, encontró un número almacenado bajo el seudónimo «Zakie». Sintiendo algo extraño, Aya tomó una captura de pantalla del número y lo comparó con la lista de contactos que tenía.

Los resultados superaron las expectativas. El número almacenado bajo el nombre «Zakie» resultó ser idéntico al número de contacto de Jule que había estado guardando. Este descubrimiento fue un gran golpe para Aya, considerando que su cercanía con Jule no era solo una amiga común y corriente. Admite que a menudo comparte historias, confía y se fortalece mutuamente como amigos que confían el uno en el otro.

Este sentimiento de decepción alcanzó su punto máximo y quedó claramente registrado en la carga que compartió con el público. En un estado emocional, Aya expresó abiertamente sus sentimientos.