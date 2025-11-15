Esta es la población de MG4 EV en Indonesia

Jacarta – MG4 EV continúa mostrando su existencia en el mercado de vehículos eléctricos de Indonesia. El hatchback eléctrico insignia de MG Motor Indonesia viene con un diseño futurista, un rendimiento potente y un precio competitivo en su clase.

Desde su lanzamiento por primera vez en 2023, el MG4 EV inmediatamente llamó la atención por su apariencia deportiva de estilo europeo combinada con tecnología respetuosa con el medio ambiente.

Este automóvil está disponible en varias variantes, incluidas MG4 EV Ignite, Magnify y Magnify Max, que ofrecen una variedad de prestaciones y características según las necesidades de los consumidores urbanos.

Basado en datos de ventas al por mayor de Gaikindo, vistas VIVA Automotriz El sábado 15 de noviembre de 2025, MG4 EV registró una distribución total de 911 unidades entre enero y octubre de 2025. En el año anterior, 2024, se registraron 2.379 unidades, mientras que en su año de debut, 2023, la cifra alcanzó las 99 unidades.

Estas cifras muestran que el MG4 EV sigue teniendo una presencia constante en el mercado nacional de vehículos eléctricos, en consonancia con el creciente interés del público por los coches eléctricos modernos y eficientes.

En línea con estos logros, MG Motor Indonesia ha vuelto a lograr el reconocimiento en la industria automotriz de Indonesia. El MG4 EV fue nombrado «El EV más elegante» en un premio celebrado recientemente.

Este premio es una forma de reconocimiento al compromiso de MG de presentar vehículos eléctricos que no sólo destacan por su eficiencia, sino que también priorizan aspectos de diseño y confort de conducción.

«El MG4 EV, que se lanzó desde 2023 y todavía tiene demanda en la actualidad, demuestra que este automóvil satisface las necesidades de los consumidores indonesios de vehículos eléctricos», dijo Jason Huang, director ejecutivo de MG Motor Indonesia.

La elección del MG4 EV como el EV más elegante no puede separarse de su carácter de diseño que combina la herencia británica con un toque futurista. Cada curva de la carrocería del MG4 EV presenta una impresión dinámica, elegante y deportiva, lo que refleja la personalidad moderna y segura del usuario.

«Este premio nos motiva a seguir ampliando la línea de vehículos eléctricos MG y ofrecer una experiencia de conducción elegante, innovadora y sostenible al pueblo indonesio durante el próximo año», concluyó Jason Huang.