Esta es la palabra Pelita Air Passenger, volando usando Pertamina SAF

VIVA – Pertamina a través de una subsidiaria Encendedor Haga un primer vuelo utilizando el combustible de aviación sostenible pertamina (Safón) hecho de aceite de cocina usado estándar (UCO) o Aceite de cocina usado. Vuelos con la ruta de Yakarta – Bali para ser el primer vuelo de Pelita Air usando combustible respetuoso con el medio ambiente.

Leer también: Pertamina Patra Niaga comienza a Avtur desde el aceite de cocina de producción local



El director de transformación y sostenibilidad del negocio de Pertamina, Agung Wicaksono, dijo que este vuelo fue uno de los hitos en Pertamina y Pelita Air. Porque SAF es un combustible ecológico con una mezcla de 2.5% de UCO o aceite de cocina usado para reducir las emisiones de carbono.

Leer también: Aumente la alfabetización energética, la socialización de pertamina de los premios de periodismo pertamina 2025 al extremo occidental de Indonesia



«Esto es algo histórico, porque la lámpara de agua vuela con combustible o combustible SAF que es sostenible y ecológica. Hay una mezcla de aceite de cocina usado al 2.5% o lo que llamamos para cocinar aceite.

Mientras que uno de los pasajeros de Yakarta, Grace reveló que no había diferencia, lo que significa usar SAF usando Avtur convencional. El viaje todavía se siente cómodo y suave.

Leer también: Pertamina SAF fomenta la economía circular de la comunidad y la reducción de las emisiones ambientales



«Parece que usar un avión que usa combustible SAF se mantiene cómodo, es solo un suave, no hay problema, todo es suave. La pertamina siempre es la primera en los asuntos de la gasolina, por lo que también me siento seguro para montar una lámpara de agua», dijo.

A Saiful, a otro pasajero de Yakarta, también le gusta ser la primera parte del vuelo con combustible SAF.

«Acabo de descubrir que debajo de la lámpara de agua usa combustible ecológico, luego también descubrí que este es el primer vuelo para usar combustible ecológico. Cool también Pertamina, todo lo mejor para Pertamina y Pelita Air. Éxito para el agua de Pelita y el éxito de Pertamina», esperó.

Título de la foto: los pasajeros de Pelita Air muestran un pase de embarque que lee combustible de aviación sostenible mientras abordan el avión de Yakarta-Denpasar en el evento de vuelo especial de combustible de aviación Pertamina sostenible celebrado en la Terminal 3 del aeropuerto Soekarno Hatta, Jakarta el miércoles (8/20/2025).

Pertamina hizo una nueva historia en el mundo de la aviación indonesia al lanzar el vuelo inaugural utilizando combustible de aviación sostenible (SAF) hecho de aceite de cocina usado (UCO), que se celebró en la Terminal 3 del aeropuerto Soekarno Hatta, Yakarta, el 20 de agosto de 2025.

Pertamina como compañía de energía nacional se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 a través de programas sostenibles que tienen un impacto significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en línea con la aplicación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en todas las líneas y operaciones comerciales.