¡Esta es la motocicleta Honda más rápida que puedes comprar!

VIVA – Honda es uno de los productores motocicleta el más grande e influyente del mundo. Durante décadas, este fabricante japonés es conocido por la calidad, la innovación y la dureza de sus motocicletas, desde pequeños scooters y motocicletas diarias, hasta giras, aventuras, cruceros y deportes. Sin embargo, para los amantes velocidad Y performar High, la línea SuperSport de Honda es la atracción principal.

Entre los diversos modelos disponibles, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP actualmente se llama la moto más rápida producida por Honda para los mercados públicos.



Honda CBR1000RR-RR FireBlade

Este artículo discutirá en su totalidad las especificaciones, el rendimiento y los hechos interesantes de esta moto Honda más rápida.

La velocidad máxima alcanza casi 300 km/hora

Honda rara vez publica datos oficiales sobre la velocidad máxima de su moto. Sin embargo, varias pruebas independientes y la experiencia del conductor muestran que el Honda CBR1000RR-R Fireblade SP puede alcanzar una velocidad de alrededor de 186 mph o ± 299 km/h en una pista abierta.

Esta figura coloca al FireBlade SP en línea con las motos supersport más rápidas de otras marcas como Yamaha, Kawasaki y Ducati. Esta velocidad también está cerca del límite de velocímetro electrónico que generalmente aplica el fabricante por razones de seguridad y regulación de la industria automotriz.

Una gran máquina enérgica con Tecnología Carreras

La extraordinaria velocidad de Fireblade SP no se puede separar del motor y la tecnología que lleva.

Estas son algunas de las principales especificaciones:

Motor: 999cc en línea-4, potente aproximadamente 214 hp a 14,500 rpm y un par máximo de 113 nm. Este motor fue desarrollado a partir de la tecnología utilizada en la motocicleta Repsol Honda Team Racing en el evento MotoGP.

Chasis y suspensión: usando un marco de aluminio ligero con suspensión electrónica Öhlins que se puede ajustar automáticamente de acuerdo con las necesidades del conductor, tanto para las carreras como para las carreteras públicas.

El sistema de frenado: equipado con frenos de doble disco Brembo en la parte delantera con pinzas monoblocales, proporcionando la máxima potencia de detención a alta velocidad.

Aerodinámica: el carenado delantero está equipado con aletas como motocicletas MotoGP para agregar la fuerza aerodinámica y mantener la estabilidad al acelerar.

Muffler: usando un sistema de escape de titanio de Akrapovič que es liviano y resistente al calor.

Esta tecnología combinada hace que Fireblade SP no solo sea rápido en línea recta, sino también muy estable y precisa al maniobrar en esquinas afiladas.



Honda CBR1000RR-RR FireBlade

Aunque en teoría puede penetrar casi 300 km/hora, esta velocidad solo se puede lograr en condiciones muy ideales, como en una pista de carreras cerrada.

Varios factores que influyen, entre otros:

– Barrera de velocidad electrónica Fabricante integrado para la seguridad.

– Condiciones públicas de la carretera que no permiten conducir a velocidad extrema.

– Factores de seguridad de los automovilistas, como la protección aerodinámica, la calidad del asfalto y el tráfico.

Es decir, Fireblade SP tiene un potencial extremo, pero eso no significa que la velocidad se pueda usar descuidadamente en la carretera.

Precios y otras alternativas de Honda

Con todas las últimas tecnologías, Fireblade SP ciertamente tiene un precio bastante alto. En el mercado global, el precio es de alrededor de US $ 29,774 (alrededor de Rp.460 millones).

Para los automovilistas que desean una sensación de velocidad pero a un precio más asequible, la versión estándar Honda CBR1000RR o Honda CBR600RR puede ser una opción. Aunque su fuerza no es tan extrema como FireBlade SP, los dos modelos aún ofrecen un alto rendimiento para el uso diario o las pistas.

Honda CBR1000RRR-R Fireblade SP demuestra la capacidad de Honda para presentar motocicletas con tecnología de carreras de clase mundial que el público puede disfrutar.

Capaz de elevar hasta 186 mph (299 km/hora).

Equipado con suspensión, frenado y tecnología de aerodinámica sofisticada.



Honda CBR1000RRR-R Fireblade SP 30 Year Edition

Ofreciendo una experiencia de conducción que se acerca a la moto MotoGP.

Fireblade SP es un símbolo de la dedicación de Honda a la innovación y el rendimiento. Aunque no es una moto adecuada para todos, para los fanáticos de Speed, Fireblade SP es un sueño que se puede realizar.