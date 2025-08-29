Esta es la historia inicial de la formación que rara vez se discute

Yakarta, Viva – Hoy, viernes 29 de agosto de 2025, la Cámara de Representantes de la República de Indonesia (DPR RI) Oficial de 80 años. Institución legislativo Que ahora es uno de los pilares de la democracia indonesia se estableció por primera vez el 29 de agosto de 1945, solo 12 días después de la Proclamación de la Independencia.

El largo viaje del DPR no puede separarse de la historia de la nación, comenzando desde la era colonial, la revolución de la independencia, hasta la era de la reforma. Entonces, ¿cómo se forma y desarrolla exactamente el DPR para convertirse en una institución estatal que conocemos hoy?

Inicio temprano desde Volksraad

Informes del sitio web oficial del Parlamento Indonesio, antes de la independencia de Indonesia, el precursor de la institución representativa estuvo presente a través de Volksraad. El parlamento formado por el gobierno colonial holandés se estableció en 1918 a través del gobernador general Graaf Van Limburg st Tirm.

Pero Volksraad realmente no representa al pueblo indonesio.

Cuando Japón tomó el poder en 1942, la institución se disolvió. Fue solo después de la proclamación del 17 de agosto de 1945, surgió una necesidad urgente para formar una institución representativa del pueblo que era verdaderamente legítimo a los ojos de la nación misma.

CortarCikal será el DPR

Basado en el Artículo 4 de las Reglas de Transición de la Constitución de 1945, el presidente Soekarno inauguró el Comité Nacional Central de Indonesia (Knip) el 29 de agosto de 1945 en el Edificio de Artes, Pasar Baru, Yakarta.

Knip consta de 137 figuras de diversos fondos. En su primer juicio, el Sr. Kasman Singodimedjo fue elegido como presidente, asistido por tres representantes, a saber, Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Adam Malik y el Sr. J. Latuharhary.

Knip sirvió hasta febrero de 1950 y se convirtió en la base del sistema legislativo indonesio. La fecha de la inauguración del Knip se conmemoró como el cumpleaños del Parlamento Indonesio.

DPR en la era de la Unión de la República de Indonesia (RIS)

El siguiente período comenzó en febrero de 1950 cuando Indonesia tenía la forma de la República de Indonesia (RIS). En ese momento, el sistema parlamentario se dividió en dos, el Senado (32 miembros) y el Parlamento (146 miembros).

DPR RIS tiene un derecho presupuestario, derechos de iniciativa, derechos de enmienda y compilación de un proyecto de ley con el gobierno. Sin embargo, el DPR aún no tiene la autoridad para derribar el gabinete. Este período fue muy corto, solo seis meses, porque Indonesia regresó a la forma de un estado unitario en agosto de 1950.

DPR temporal y elección de 1955

Desde el 17 de agosto de 1950, se ha aplicado la Constitución Provisional (UUD). La institución legislativa también cambió a un DPR (DPRS) temporal.

El pico de la historia temprana del DPR ocurrió en las elecciones de 1955, la primera elección democrática en Indonesia. Un total de 260 asientos fueron disputados por los principales partidos en ese momento, como PNI, Masjumi, NU y PKI.

Aunque se considera la elección más democrática, este período no es suave. El DPR no logró producir una nueva constitución, hasta que finalmente el presidente Soekarno emitió un decreto el 5 de julio de 1959 que devolvió la constitución de 1945 como base del estado.

Pedido antiguo y nuevo pedido

Después del decreto, el DPR nació la cooperación mutua (DPR GR). Sin embargo, la situación política se estaba calentando, especialmente después del incidente de los G30 de 1965. El Parlamento luego congeló a 62 miembros de la facción PKI y organizaciones de masas relacionadas.

Al ingresar a la era del nuevo pedido bajo el presidente Soeharto, el DPR nuevamente llevó a cabo las funciones legislativas, de presupuesto y supervisión. Sin embargo, surgieron fuertes críticas porque el DPR se consideraba solo un «sello» del gobierno.

El presidente del MPR de 1999-2004, Amien Rais, incluso dijo que el DPR en ese momento perdió la independencia. Los casos de corrupción, soborno, al lujoso estilo de vida de los miembros del consejo hicieron la imagen del deslizamiento de tierra del DPR.

Reforma 1998, cambio de impulso

El pico de la insatisfacción del pueblo con el DPR ocurrió en la reforma de 1998. La ola de manifestaciones de estudiantes logró ocupar el edificio DPR/MPR y finalmente obligó al presidente Soeharto a renunciar.

Desde entonces, el DPR ha sufrido reformas institucionales. Se realizó un cambio importante a través de la enmienda a la Constitución de 1945 que fortaleció el papel legislativo, dando una autoridad más clara en la formación de leyes, supervisión y funciones presupuestarias.

DPR en la era moderna

Ahora, el parlamento indonesio ha pasado varios períodos importantes, que van desde Knip (1945-1950), RIS (1950), DPRS (1950-1956), los resultados de DPR de las elecciones de 1955, hasta la era de la reforma y la era posterior a la reforma.

Aunque a menudo recibió críticas, el DPR sigue siendo una institución vital en el viaje de la democracia indonesia. Cada período muestra la dinámica de las relaciones populares, el gobierno y los representantes de las personas que continúan desarrollándose.

La larga historia del DPR demuestra que esta institución siempre está en el corazón del viaje de la nación. Desde Volksraad, Knip, para reformar, todos confirman una cosa, la voz de la gente es la base del estado.