Esta es la forma en que Pertamina amplía oportunidades de trabajo, EEP construyó 80 mil competencias y 165 talleres de dos ruedas

VIVA – PT Pertamina (Persero) se compromete a alentar la economía nacional. Uno de ellos es creando y expandiendo oportunidades de empleo para la comunidad, como la capacitación de emprendimiento en el campo del taller. Programa de emprendimiento enduro (EEP). Pertamina lleva a cabo constantemente este programa a través de PT Pertamina Lubricantes, desde 2016 y ahora Pertamina ha podido abrir campo de trabajo Para 82,723 participantes de capacitación EEP y desarrollaron 165 talleres.

Leer también: Pertamina no solo se centra en el sector energético



El vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, explicó que la existencia de programas de emprendimiento enduro ha tenido un impacto positivo en la comunidad y los trabajos abiertos, especialmente para beneficiarios o participantes de capacitación.

«Este programa respalda al ASTA CITA President Point 3, así como al propósito del desarrollo sostenible, para apoyar la educación de calidad en Indonesia, así como mejorar el bienestar de la comunidad y la economía del alcance de la aldea», dijo Fadjar.

Leer también: Apoyando la digitalización, Pertamina está trabajando en una plataforma de comercio electrónico para MIPYME



Según Fadjar, Pertamina como compañía de energía no solo se centra en las operaciones comerciales. Pero se espera que el programa de educación, especialmente en el campo automotriz sea una aplicación real para contribuir a la comunidad y al medio ambiente. Como EEP, que es una capacitación empresarial en el campo del taller de dos ruedas, dirigido a todos los niveles de la sociedad de varias profesiones. En este programa, Pertamina busca crear actividades comerciales que utilizan productos superiores de la compañía al tiempo que proporcionan beneficios sociales y ambientales para la comunidad simultáneamente.

«Pertamina aporta un espíritu rojo y blanco para crear un Programa de Responsabilidad Social Ambiental (TJSL) con la creación de un valor compartido para abrir el empleo y puede proporcionar un valor económico para la empresa», agregó.

Leer también: Use Pertamax Turbo, Felix Putra Mulya Champion Clase 250 CC Pertamina Mandalika Racing Series 2025



Fadjar explicó, el programa EEP se desarrolló de acuerdo con el objetivo de los participantes. Entre otras cosas, el Programa de Estudiantes de Enduro para estudiantes de posgrado vocacional, Enduro Home Service también es para estudiantes vocacionales, pero también crea un servicio de fábrica de enseñanza.

Además, continúa Fadjar, en este programa, Pertamina también tocó un segmento especial como Enduro Friends of Lapas que se dedicó al empoderamiento de los ciudadanos fomentados por Penitenciaría (WBP). Límites de Tapal de Enduro para apoyar a la comunidad automotriz en la región fronteriza, enduro Friends of the Community para apoyar a todo tipo de comunidades, así como a los amigos de los pescadores de enduro, amigos de Santri y amigos de Enduro Friends of Disable.

«Pertamina también lleva a cabo una colaboración inclusiva con la comunidad, una de las cuales está enduro discapacitada con la Escuela Extraordinaria del Estado (SLBN) 4 Yakarta. Este programa de Enduro apoya a los amigos especiales que tienen limitaciones para continuar trabajando. No solo en el campo automotriz de los talleres, así como otras habilidades de Ecoik, que hace un pan de café, lo que puede ser de una manera especial de manera de trabajo,» explicó el Fadjar «.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.